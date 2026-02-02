Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

Exministro fujimorista falleció en Brasil a los 80 años | Composición: LR.

Exministro fujimorista falleció en Brasil a los 80 años | Composición: LR.

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller del exdictador Alberto Fujimori, falleció el último 23 de enero a los 80 años en el Hospital Penal Hamilton Agostinho, del complejo penitenciario de Gericino en Río de Janeiro, Brasil. De acuerdo con las autoridades brasileñas, Blacker Miller murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

El exministro de Relaciones Exteriores del régimen fujimorista fue detenido en diciembre del año pasado luego de haber estado prófugo 7 años. Los agentes de la Unidad de Cooperación Internacional de la Policía Federal lo detuvieron en el barrio de Flamengo.

TE RECOMENDAMOS REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí: denuncian a empresario Zhihua Yang por presunta minería ilegal en Cajamarca

Blacker Miller era requerido por la justicia por su presunta participación en un fraude financiero en Albania. No obstante, a pesar de que se encontraba en la lista roja de la Policía Internacional (Interpol), Blacker negó el delito.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Los abogados del exministro informaron repetidamente sobre su delicado estado de salud, al indicar que padecía una trombosis severa y solicitando la revocación de su arresto para permitirle recibir atención médica en su domicilio.

Por ello, presentaron la solicitud en tres ocasiones y presionaron a la Procuraduría General de la República para que se pronunciara al respecto, pero no obtuvieron una respuesta favorable.

PUEDES VER: Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva

Manuel Augusto Blacker y su acusación por fraude financiero

Según las autoridades de Albania, el exministro de Alberto Fujimori incurrió en el presunto delito de fraude durante su estancia en el país tras abandonar su puesto en el Gobierno peruano. Por este supuesto ilícito, el país europeo solicitó una condena de ocho años de prisión.

El supuesto fraude atribuido a Blacker Miller está vinculado a anomalías en la edificación de una planta incineradora para la eliminación de residuos en una ciudad de Albania. Investigaciones de la policía local indican que habría prometido una inversión que no se materializó.