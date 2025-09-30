Día de regalar Hot Wheels en 2025: ¿de dónde nace esta curiosa tendencia para cada 30 de septiembre?

El 30 de septiembre ya se conoce en redes como el “Día del Hot Wheels” por la viral tendencia de regalar carritos. Foto: composiciónLR/Pinterest

El 30 de septiembre ya se conoce en redes como el “Día del Hot Wheels” por la viral tendencia de regalar carritos. Foto: composiciónLR/Pinterest

La creatividad de los usuarios en redes sociales no tiene límites. Una nueva fecha se ha ganado un lugar en el calendario sentimental de muchas parejas: el 30 de septiembre, día en el que se acostumbra regalar Hot Wheels como muestra de cariño. Esta tendencia, nacida de la cultura digital, ha captado la atención de millones de usuarios en TikTok e Instagram, convirtiéndose en un fenómeno viral que rivaliza con costumbres previas como la de entregar flores amarillas a las mujeres.

La moda de obsequiar estos carritos de colección surgió como una propuesta alternativa y original, promovida por el influencer mexicano Alejandro Rodríguez, quien impulsó la idea en redes sociales en respuesta a la creciente popularidad de los regalos simbólicos con carga emocional. La iniciativa busca destacar el afecto hacia los hombres, quienes muchas veces quedan fuera de estas dinámicas virales. La propuesta ha tenido tanta aceptación que incluso se replican versiones de ramos de Hot Wheels adornados con dulces, mensajes personalizados y hasta botellas de licor.

Regalar Hot Wheels: ¿por qué se acostumbra a hacerlo los 30 de septiembre?

La fecha del 30 de septiembre se ha consolidado como el día no oficial para regalar Hot Wheels. Aunque no forma parte de ningún calendario tradicional o institucional, su difusión en redes sociales ha sido suficiente para generar una costumbre ampliamente compartida. Según Alejandro Rodríguez, el creador de esta tendencia, la propuesta surgió como un “detalle diferente” para expresar cariño, afecto o admiración hacia los hombres, al igual que las flores amarillas se ofrecen a las mujeres el 21 de septiembre.

“El gesto representa unión, juego, alegría y conexión con el niño interior que todos llevamos dentro”, comentó el influencer en uno de sus videos virales, que superó las 2 millones de reproducciones en TikTok. La campaña alentó a miles de usuarios a compartir imágenes, memes y videos con sus versiones personalizadas de estos regalos, lo que facilitó que la idea se volviera tendencia.

Además, lo que inició como un gesto simbólico se ha convertido en una oportunidad para que parejas, amigos o familiares expresen su afecto con un toque original y divertido. La tendencia también responde a una demanda de equidad emocional en las dinámicas románticas, donde cada vez más se reconoce la importancia de los detalles también hacia los hombres.

¿Cuáles son los Hot Wheels más populares?

Desde su lanzamiento en 1968 por la empresa Mattel, los Hot Wheels se han convertido en íconos de la cultura pop y objetos de deseo tanto para niños como para coleccionistas adultos. A lo largo de los años, la marca ha lanzado más de 20 mil modelos distintos, pero algunos se han posicionado como los más buscados y apreciados en el mercado. Entre los favoritos destacan:

Custom Camaro (1968): uno de los primeros modelos y símbolo del inicio de la marca.

uno de los primeros modelos y símbolo del inicio de la marca. Twin Mill (1969): reconocido por sus dos motores y diseño aerodinámico.

reconocido por sus dos motores y diseño aerodinámico. Beach Bomb: una van tipo Volkswagen con tablas de surf, considerada una de las más raras y caras.

una van tipo Volkswagen con tablas de surf, considerada una de las más raras y caras. Chevrolet Nova SS (1968): muscle car de diseño detallado, muy valorado por los fanáticos.

muscle car de diseño detallado, muy valorado por los fanáticos. Plymouth GTX (1971): otro clásico de la era dorada del automóvil estadounidense.

otro clásico de la era dorada del automóvil estadounidense. Barón Rojo: con casco de guerra incluido, es uno de los modelos más emblemáticos.

con casco de guerra incluido, es uno de los modelos más emblemáticos. Mario Kart y Monster Trucks: ediciones temáticas que atraen a nuevas generaciones.

¿Cuándo se regalan flores azules a los novios?

La costumbre de regalar flores azules a los novios tiene lugar el 3 de octubre, fecha que también ha surgido del ecosistema de las redes sociales, en paralelo a celebraciones como el 'Día del Novio', inspirado en el #NationalBoyfriendDay estadounidense. Aunque no es una efeméride oficial, la práctica se ha popularizado en países de Latinoamérica como respuesta simbólica al 21 de septiembre, día en que se entregan flores amarillas a las mujeres.

Estas son las flores azules que más se suelen regalar y su significado: