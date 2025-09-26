De influencers a modelos: Las Trillizas Grinwis sorprenden al conquistar las pasarelas internacionales

Las Trillizas Grinwis, consideradas un fenómeno juvenil que ha logrado trascender las redes sociales, se renuevan. Con solo 15 años, ya destacan en el competitivo mundo de la moda. Estas hermanas colombianas son reconocidas no solo por sus millones de visualizaciones en plataformas digitales, sino también por su presencia en importantes pasarelas internacionales.

En la actualidad, las Trillizas Grinwis no solo representan una promesa en el mundo digital y la moda, sino que ya se perfilan como un nombre con proyección internacional. Su gran sueño es llegar a pasarelas icónicas como Victoria’s Secret o Louis Vuitton, y consolidarse como modelos e influencers globales.

¿Cómo se hicieron famosas las Trillizas Grinwis?



Su salto a la fama se dio a fines de 2024, cuando un video suyo en redes se volvió viral. Desde entonces, han mantenido un crecimiento constante que las posiciona como referentes de la nueva generación de creadoras de contenido en Latinoamérica. Pero su impacto no se limita al entorno digital: han brillado en escenarios de prestigio como Cali Distrito Moda, Eje Fashion Week y Bordados Fashion Week, demostrando que el talento juvenil colombiano tiene un espacio en la alta moda.

El camino de las Trillizas Grinwis está marcado por disciplina y preparación. Forman parte de una agencia de modelaje, donde reciben entrenamiento en pasarela, etiqueta, hábitos saludables y técnicas de proyección escénica. Además, perfeccionan su arte en academias de baile, sumando fuerza, expresión corporal y presencia escénica a su propuesta. Esa combinación de formación profesional y frescura juvenil es lo que les ha abierto las puertas en las pasarelas y frente a grandes marcas.

Más allá de los reflectores, su éxito refleja un mensaje poderoso: con constancia, amor y disciplina, los sueños sí se cumplen. “Nuestro mayor logro es demostrar que desde Colombia se puede brillar en el mundo, llevando un mensaje positivo y motivando a otros jóvenes”, expresan.

