Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     
Peruano muestra cuánto gana por cortar fierro de rompe muelle y sorprende: “La plata está en la calle, solo está para recoger”

Usuario de TikTok explicó que en pocas horas de trabajo puede ganar muy bien, facilitando el tránsito y protegiendo los neumáticos de los conductores.

Singular oficio genera reacciones divididas en TikTok.
Singular oficio genera reacciones divididas en TikTok. | Foto: composición LR/ jesus.quinto069/TikTok

Un peruano compartió en TikTok el singular oficio que consiguió al notar las deficiencias que hay en algunas calles de Lima. El peculiar trabajo consiste en cortar algunos fierros que sobresalen de los rompemuelles y también reparar daños en las vías. La retribución es realizada por decenas de conductores y, al parecer, se obtendrían buenos ingresos.

Peruano comparte su singular trabajo al reparar rompe muelles

De acuerdo al clip en la cuenta jesus.quinto069 en TikTok, el peculiar trabajo consiste en retirar los fierros de rompe muelles que están dañados. De esta forma, se evita que algunas unidades resulten con graves daños en sus neumáticos. El autor del clip viral explicó que obtiene buenos ingresos en pocas horas y no dudó en difundirlo en redes sociales. Sería alrededor de S/40, de acuerdo a las imágenes compartidas.

"Nunca había hecho esta chamba a la firme, pero cuánto he ganado en 5 horas", compartió en redes. En el video viral se muestra como corta un fierro con apoyo de una herramienta. Además, cuenta con el apoyo de un amigo que se encarga de recibir el apoyo de los conductores.

Singular oficio genera reacciones divididas en TikTok

Como era de esperarse, el clip generó cientos de visualizaciones y también reacciones divididas. Algunos apoyaron su habilidad por encontrar una forma de ingresos y otros cuestionaron que esto debería ser responsabilidad de las autoridades.

"Es su habilidad, vio un problema, busco una solución y la gente da su colaboración", "Dar S/1 te ahorra S/20", "Todo trabajo, sin lastimar a nadie, es bueno", "Trabajo honrado", "Es muy cansado ese trabajo", "Lo que no hacen los alcaldes", reaccionaron usuarios en TikTok.

