Un curioso episodio se desató en TikTok cuando una estudiante de una reconocida universidad del Perú pidió permiso a su profesor para grabarlo. Según comentó la alumna, su mamá no creía que asistía a las clases, por lo que decidió hacer un video como prueba. Aunque el docente aceptó colaborar y le mandó un mensaje a la madre de la joven, antes lanzó una pregunta que generó risas y comentarios entre los usuarios.

Su reacción hizo que muchos especularan que la alumna no era precisamente de las más frecuentes en el aula, lo que terminó dándole un giro cómico al momento. El clip, publicado por la cuenta de TikTok @iam.chiquitaaa ya superó el millón de vistas.

En el video, se escucha a la estudiante grabando mientras indicaba que se encontraba en clases junto a sus demás colegas y el docente del aula. "Aquí están todos mis compañeros y allá está el profesor (...) Profe un saludito, porfi para mi mamá. No cree que estoy en la universidad porque me he ido tan temprano", comentó.

Ante esta petición, el maestro no dudó en pararse y acercarse a la joven para grabar el video; sin embargo, la pregunta que le hizo desató risas en redes, pues dio a entender que ella no sería muy constante en las clases. “¿Quiere un saludo? ¿Cuál es tu nombre?”, señaló el docente.

Miles de usuarios no pasaron desapercibido este comentario. "El profe: Es la primera vez que te veo, ¿cómo te llamas?", "Súbanle el sueldo al profesor", "Por algo no le creían, ni el profe se sabía su nombre", "Ese profe debe ser influencer", "No sabía cómo se llamaba la alumna así que no asistía a clases frecuentemente", "El profesor no sabía de su existencia", "Qué gentil ese profe, calidad de persona", "El profe afirmó que si estaba en clase ese día, pero no la había visto antes", se lee en TikTok.