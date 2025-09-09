HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tendencias

Joven pide por app mazamorra morada con arroz con leche y lo que recibe la deja atónita: "Pensé que iba a llegar en frasquito"

La usuaria compartió en redes su reacción al notar que el empaque de la mazamorra morada con arroz con leche no coincidía con lo que se mostraba en el aplicativo de comida. Video es viral en TikTok.

La peruana pensó que la mazamorra con el arroz con leche le llegaría en el frasco, tal y como aparece en la foto de la app de comida.
La peruana pensó que la mazamorra con el arroz con leche le llegaría en el frasco, tal y como aparece en la foto de la app de comida. | Foto: composición LR/@aetherlynvera

Es probable que tengas descargado en tu celular una app de delivery, tales como Rappi o PedidosYa, que te permita realizar compras, desde platos de comida, postres u otros productos, de manera rápida y sin salir de casa. Sin embargo, no siempre lo que aparece en las opciones coincide con el artículo final, ya que muchos usan imágenes referenciales para promocionar la mercancía, sobre todo cuando se trata de alimentos. Esto le ocurrió a una joven usuario quien, antojada de una mazamorra morada con arroz con leche, decidió ordenar este postre.

Su sorpresa fue mayor al descubrir que su pedido no coincidía con las imágenes del aplicativo. El video se volvió viral en TikTok y varios usuarios señalaron que podría tratarse de un caso de publicidad engañosa.

PUEDES VER: Usuarios critican a alcalde de Ate por respuesta a madre de familia: "Tú te puedes comprar leche. Trabaja"

lr.pe

Pidió mazamorra morada con arroz con leche y lo que recibe la deja atónica

En su cuenta TikTok @aetherlynvera, la usuaria realizó el comparativo entre el producto que pidió y lo que recibió. Según se muestra en las imágenes, el aplicativo mostraba que la mazamorra morada y el arroz con leche estaban servidos en un pote de frasco transparente. Sin embargo, lo que le llegó a la joven fue el postre peruano, aunque presentado en un envase de plástico.

"Esta es la expectativa. Estaba S/12. La bolsita, todo que ver, la verdad, pero miren el producto. Yo pensé que te iba a llegar así en frasquito. Casi S/10 esta mazamorrita", se le oye decir a la joven.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Mientras que unos comentaron que no es la primera vez que sucede estos casos, otros señalaron que se trataría de una imagen referencial. "Eso cuenta como publicidad engañosa", "Creo que tu delivery se comio el original y te lo compro de alguna esquina", "Amiga, has tu demanda", "Eso es abuso. Así vale S/3 por mi casa", "El delivery se llevó el frasco", " S/5 la bolsa, S/5 el delivery y S/2 la mazamorra", son algunos de los mensajes que se leen.

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Notas relacionadas
Joven cubano que llegó al Perú en busca de un mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

Joven cubano que llegó al Perú en busca de un mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

LEER MÁS
Joven le pidió a su profesor grabarlo para probarle a su mamá que estaba en clases y su reacción se vuelve viral: "¿Cuál es tu nombre?"

Joven le pidió a su profesor grabarlo para probarle a su mamá que estaba en clases y su reacción se vuelve viral: "¿Cuál es tu nombre?"

LEER MÁS
Mujer llora al enterarse de que dinero que usó en Apple Pay salía de su tarjeta y no del mismo Apple: "Gasté como millonaria"

Mujer llora al enterarse de que dinero que usó en Apple Pay salía de su tarjeta y no del mismo Apple: "Gasté como millonaria"

LEER MÁS
Peruana se sorprende al notar curioso detalle que portaban pasajeros de vuelo procedente de Cusco: “Delicioso”

Peruana se sorprende al notar curioso detalle que portaban pasajeros de vuelo procedente de Cusco: “Delicioso”

LEER MÁS
Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Vito indignado en EE. UU. por no encontrar pan con chicharrón: "¡No tienen el mejor desayuno del mundo!"

Mark Vito indignado en EE. UU. por no encontrar pan con chicharrón: "¡No tienen el mejor desayuno del mundo!"

LEER MÁS
Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

LEER MÁS
Padres reciben diploma de graduación de la UNI de su hijo fallecido y conmueven en redes: "¡Sueño cumplido!"

Padres reciben diploma de graduación de la UNI de su hijo fallecido y conmueven en redes: "¡Sueño cumplido!"

LEER MÁS
Peruana ganó una camioneta en sorteo y cortó la llamada al creer que era una estafa: "Se confundieron de número"

Peruana ganó una camioneta en sorteo y cortó la llamada al creer que era una estafa: "Se confundieron de número"

LEER MÁS
Joven le pidió a su profesor grabarlo para probarle a su mamá que estaba en clases y su reacción se vuelve viral: "¿Cuál es tu nombre?"

Joven le pidió a su profesor grabarlo para probarle a su mamá que estaba en clases y su reacción se vuelve viral: "¿Cuál es tu nombre?"

LEER MÁS
Alcalde chileno responde fuerte sobre el 'Mundial de desayunos' y dice que la marraqueta de Chile es insuperable: "De lejos el mejor"

Alcalde chileno responde fuerte sobre el 'Mundial de desayunos' y dice que la marraqueta de Chile es insuperable: "De lejos el mejor"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Tendencias

Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

Florero con agua cae sobre devoto en plena procesión y redes reaccionan: "Es la bendición"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota