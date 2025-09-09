La peruana pensó que la mazamorra con el arroz con leche le llegaría en el frasco, tal y como aparece en la foto de la app de comida. | Foto: composición LR/@aetherlynvera

Es probable que tengas descargado en tu celular una app de delivery, tales como Rappi o PedidosYa, que te permita realizar compras, desde platos de comida, postres u otros productos, de manera rápida y sin salir de casa. Sin embargo, no siempre lo que aparece en las opciones coincide con el artículo final, ya que muchos usan imágenes referenciales para promocionar la mercancía, sobre todo cuando se trata de alimentos. Esto le ocurrió a una joven usuario quien, antojada de una mazamorra morada con arroz con leche, decidió ordenar este postre.

Su sorpresa fue mayor al descubrir que su pedido no coincidía con las imágenes del aplicativo. El video se volvió viral en TikTok y varios usuarios señalaron que podría tratarse de un caso de publicidad engañosa.

Pidió mazamorra morada con arroz con leche y lo que recibe la deja atónica

En su cuenta TikTok @aetherlynvera, la usuaria realizó el comparativo entre el producto que pidió y lo que recibió. Según se muestra en las imágenes, el aplicativo mostraba que la mazamorra morada y el arroz con leche estaban servidos en un pote de frasco transparente. Sin embargo, lo que le llegó a la joven fue el postre peruano, aunque presentado en un envase de plástico.

"Esta es la expectativa. Estaba S/12. La bolsita, todo que ver, la verdad, pero miren el producto. Yo pensé que te iba a llegar así en frasquito. Casi S/10 esta mazamorrita", se le oye decir a la joven.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Mientras que unos comentaron que no es la primera vez que sucede estos casos, otros señalaron que se trataría de una imagen referencial. "Eso cuenta como publicidad engañosa", "Creo que tu delivery se comio el original y te lo compro de alguna esquina", "Amiga, has tu demanda", "Eso es abuso. Así vale S/3 por mi casa", "El delivery se llevó el frasco", " S/5 la bolsa, S/5 el delivery y S/2 la mazamorra", son algunos de los mensajes que se leen.