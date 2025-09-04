HOYSuscripcion LR Focus

Famoso influencer y modelo español deja las redes sociales para convertirse en sacerdote: "No sé si volveré en unos meses"

Con más de 650.000 seguidores en Instagram, el modelo e influencer español Pablo García sorprendió al anunciar que dejará su carrera como influencer para convertirse en sacerdote.

Pablo García es un influencer y modelo español que anunció en sus redes sociales que se convertirá en redes sociales.
El modelo e influencer español Pablo García, conocido en Instagram como pablogarna, sorprendió a sus más de 650.000 seguidores con un emotivo anuncio: dejará la vida pública para ingresar al seminario y comenzar el camino hacia el sacerdocio.

El joven, que reparte su vida entre Madrid y Granada y que ha sido imagen de marcas de moda y estilo de vida, compartió el pasado domingo un video en el que, sentado frente a un paisaje sereno, explicó que está a punto de iniciar "un capítulo muy ilusionante" en el que habrá silencio, oración y rutina. "En unas semana voy a entrar al seminario", confirmó.

El mensaje de Pablo García que publicó en sus redes sociales

En su mensaje, acompañado de un extenso texto reflexivo, señaló que busca vivir la vida que "un día Dios pensó" para él. "¿De qué me sirve una vida cómoda, una estabilidad, ciertos lujos y pocas preocupaciones, si mi corazón me grita otra vida? No sé si volveré en unos meses por aquí ", se preguntó García, visiblemente emocionado.

Aunque asegura que seguirá publicando durante septiembre para cumplir compromisos con distintas marcas, aclaró que se retirará progresivamente del foco mediático. "Lo que te pido es que, si quieres, reces por mí. Para que mi entrega sea entera, aunque no vea resultados ni frutos. Para que, también en los momentos malos, me repita una y otra vez: solo Dios basta", escribió.

Pablo García anunció que progresivamente se retirará del mundo mediático. Foto: Composición LR/ Instagram de Pablo García

El antiguo proyecto de Pablo García

La vocación de García no es nueva. En 2021 impulsó la cuenta de Instagram Un mismo equipo, junto a Gonzalo Perales y Miguel Jiménez, un proyecto solidario que buscaba dar visibilidad a personas sin hogar en Madrid y conectarlas con empleadores. En apenas tres meses, la iniciativa consiguió que alrededor de diez hombres sin techo fueran contratados.

En pleno auge de su carrera como influencer de estilo de vida, con viajes; colaboraciones y miles de interacciones diarias; García da un giro inesperado y radical. "En unos años, si Dios quiere, seré sacerdote", aseguró en su despedida.

