Chuck E. Cheese se despide del Perú: la cadena de restaurantes cerrará todos sus locales en el país este 31 de agosto
Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, Chuck E. Cheese, la cadena de restaurantes, agradeció al público peruano y a sus colaboradores por el apoyo brindado durante su permanencia, tras anunciar el cierre de todos sus locales en el Perú.
Chuck E. Cheese anunció, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, este 29 de agosto, el cierre definitivo de todos sus locales en el Perú a partir del 31 de agosto. La cadena de restaurantes y centros de entretenimiento familiar se despide del país luego de más de 10 años de presencia.
La compañía agradeció al público peruano por el apoyo recibido durante su permanencia y resaltó los momentos compartidos con miles de familias en sus locales. Asimismo, extendió su agradecimiento a sus trabajadores, aliados, proveedores y a los centros comerciales donde estuvo presente.
Chuck E. Cheese anuncia cierre de todos sus locales en el Perú. Foto: Facebook
Chuck E. Cheese emite un comunicado en el que anuncia el cierre de todos sus locales en el Perú
A través de un comunicado difundido por la página Chuck E. Cheese Perú, el equipo de la cadena de restaurantes se despidió de su público: "Gracias, a todas las familias que nos eligieron, que confiaron en nosotros para crear recuerdos inolvidables. Gracias, también, a todo nuestro equipo humano que, con esfuerzo, dedicación y una gran sonrisa, hizo posible la magia día a día. Gracias, a los Centros Comerciales, Aliados estratégicos y Proveedores por confiar en nosotros y apoyarnos siempre para lograr llegar a los mejores estándares de servicio"
Además, la empresa añadió: "Aunque nos despedimos de Perú, Chuck E. Chesse seguirá viviendo en cada recuerdo, en cada foto y en cada niño que alguna vez disfrutó de un momento especial con nosotros". Cabe resaltar que la empresa no ha mencionado las causas del por qué del cierre de sus locales.