A través de un comunicado oficial Chuck E. Cheese's cierra sus puertas en todo Perú. | Foto: Composición LR/Chuck E. Cheese's.

Chuck E. Cheese anunció, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, este 29 de agosto, el cierre definitivo de todos sus locales en el Perú a partir del 31 de agosto. La cadena de restaurantes y centros de entretenimiento familiar se despide del país luego de más de 10 años de presencia.

La compañía agradeció al público peruano por el apoyo recibido durante su permanencia y resaltó los momentos compartidos con miles de familias en sus locales. Asimismo, extendió su agradecimiento a sus trabajadores, aliados, proveedores y a los centros comerciales donde estuvo presente.

Chuck E. Cheese anuncia cierre de todos sus locales en el Perú. Foto: Facebook

Chuck E. Cheese emite un comunicado en el que anuncia el cierre de todos sus locales en el Perú

A través de un comunicado difundido por la página Chuck E. Cheese Perú, el equipo de la cadena de restaurantes se despidió de su público: "Gracias, a todas las familias que nos eligieron, que confiaron en nosotros para crear recuerdos inolvidables. Gracias, también, a todo nuestro equipo humano que, con esfuerzo, dedicación y una gran sonrisa, hizo posible la magia día a día. Gracias, a los Centros Comerciales, Aliados estratégicos y Proveedores por confiar en nosotros y apoyarnos siempre para lograr llegar a los mejores estándares de servicio"

Además, la empresa añadió: "Aunque nos despedimos de Perú, Chuck E. Chesse seguirá viviendo en cada recuerdo, en cada foto y en cada niño que alguna vez disfrutó de un momento especial con nosotros". Cabe resaltar que la empresa no ha mencionado las causas del por qué del cierre de sus locales.