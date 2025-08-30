HOYSuscripcion LR Focus

¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
Hombre en silla de ruedas es captando circulando en transitada avenida: "Ni Toretto se atrevió a tanto"

Mientras viajaba en auto, una persona grabó a un hombre en silla de ruedas desplazándose a toda velocidad, una escena que causó asombro y diversas reacciones. Video es viral en TikTok.

Video es tendencia en las redes sociales.
Video es tendencia en las redes sociales. | Foto: captura de TikTok/@pepe_lucho_alcaldepacora

En redes sociales, especialmente en TikTok, se acaba de viralizar un impactante video que tiene como protagonista a un hombre en silla de ruedas, quien fue captado circulando a gran velocidad por una transitada avenida. Aunque el suceso ocurrió en Perú, rápidamente se volvió tendencia en varios países de Latinoamérica como México, Argentina, Colombia, entre otros.

El video fue subido a TikTok por el usuario José Luis Sipión (@pepe_lucho_alcaldepacora) el pasado 02 de agosto de 2025. Desde entonces, ha logrado acumular más de 572.600 reproducciones en la plataforma. Asimismo, ha conseguido más de 39.800 "likes", 39.500 compartidos y cientos de divertidos comentarios hechos por usuarios.

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

En la descripción del video no se especifica la ubicación exacta del suceso; sin embargo, al analizar las imágenes se pueden identificar dos restaurantes conocidos: Rodizio y Norkys. Tras una investigación en Google Maps, se confirma que el hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Carlos Izaguirre y Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Los Olivos.

Como se puede apreciar en las imágenes, un hombre en silla de ruedas se desplazaba por la avenida Carlos Izaguirre, llamando la atención de conductores y transeúntes. No era por luces direccionales que había instalado en la parte trasera de la silla, sino porque avanzaba a una velocidad notablemente alta, sin usar accesorios de seguridad.

Lo más curioso del video es que, en lugar de disminuir la velocidad al llegar a la intersección con la avenida Santiago Antúnez de Mayolo, el hombre continuó desplazándose rápidamente e incluso pasó la luz roja. Este detalle no fue percibido por quien grabó las imágenes, sino por los usuarios que comentaron el video.

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes provocaron variadas reacciones entre los usuarios en redes sociales. Mientras algunos tomaron el suceso con humor, dejando mensajes ocurrentes y divertidos, otros cibernautas lo criticaron duramente, no solo por desplazarse a gran velocidad, sino también por no portar casco u otros implementos que pudieran protegerlo en caso de un accidente.

"En Perú nunca te aburres", "Ni Toretto se atrevió a tanto", "Encima se pasa la luz roja", "El Chosicano: al fin un digno oponente", "Lo peor es que no tiene placa", "Yo vi uno que había tuneado su silla de ruedas con luces LED", "Fácilmente sería yo en algunos años", "Va más rápido que mi scooter". Estos son algunos de los comentarios publicado en el video.

