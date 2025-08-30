Perrito conmueve a miles por querer 'orar' con su dueño antes de comer: "Ni yo soy tan agradecido"

Un perrito ha tocado el corazón de miles de personas en las redes sociales, luego de que protagonizara un emotivo video publicado en TikTok. En el clip se aprecia al can sentado pacientemente al costado de su plato de comida, pero sin animarse a dar ningún bocado, ya que esperaba con ternura el momento de ‘orar’ con su dueño.

Las imágenes fueron publicadas en TikTok por la usuaria "Thelifeofstark" (@thelifeofstark) el pasado 21 de agosto de 2021. Hasta el momento, el video tiene más de 3.2 millones de reproducciones en la plataforma. Asimismo, posee más de 431.400 "likes", 128.200 compartidos y miles de comentarios de personas sorprendidas.

¿Qué sucedió en el video?

Actualmente, la mayoría de perritos suelen mostrarse muy intensos cuando sus dueños les sirven la comida, llegando a devorarla en cuestión de segundos. Por ese motivo, este video viral ha asombrado tanto, debido a que el can habría sido entrenado para hacer una 'oración' y recién después comenzar a ingerir sus alimentos.

Como podrás apreciar en las imágenes, el perrito permanece sentado al costado de su plato de comida, pero en lugar de abalanzarse sobre ella, dirige la mirada hacia su dueño y comienza a mover su patita, como si quisiera llamarlo. Ante este gesto, el hombre se acerca al ‘lomito’, toma su patita y juntos inician una oración.

Gracias Dios por los alimentos, gracias porque siempre como y me convidan, y gracias por los alimentos que me preparó mi abuelita”, fueron las palabras pronunciadas por el dueño de este perrito, quien recién después del agradecimiento se animó a comer lo que le habían servido, provocando una ola de ternura en internet.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El material audiovisual se volvió tendencia en redes sociales y provocó distintas reacciones entre usuarios de varios países de Latinoamérica, como México, Perú, Colombia y Argentina, entre otros. Mientras que la mayoría tomó con humor la situación y dejó diversos ocurrentes, otros felicitaron a los dueños del perrito por haberlo entrenado de esa manera.

"Ni yo soy tan agradecido", "Es gracioso porque es un pastor Australiano", "Sin duda un angelito que está agradecido por su comida", "Mi perro solo roba mis medias", " Los animalitos son demasiado amor para este mundo", "Abundancia y prosperidad nunca les faltará","Tu perrito vale oro, me hizo llorar, tienes un ángel de cuatro patitas". Estos son algunos de los comentarios del video.