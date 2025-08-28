Full Mood: el nuevo programa de streaming que reúne a influencers para comentar las últimas tendencias

‘Full mood’ es el nuevo programa de streaming con un formato juvenil que abordará las últimas tendencias. | Foto: Composición LR

Un nuevo programa digital y de streaming llega para acompañar las mañanas de los jóvenes con un estilo fresco y auténtico: Full Mood. Se trata de un espacio de streaming donde la conversación entre creadores es el centro de cada emisión. Con un formato cercano y dinámico, el show busca conectar con lo que está pasando en redes y en la vida cotidiana de su audiencia. Formará parte del canal Otro Mood y transmitido por YouTube.

De lunes a viernes, de 10:20 a 11:40 de la mañana, Camila, Shanny, Gianpiero y Rodrigo compartirán un espacio de charlas, juegos, anécdotas y confesiones. Los temas irán desde relaciones y amistad hasta memes, trends, cultura pop y situaciones del día a día, siempre con humor y cercanía con la audiencia.

¿Quiénes son los conductores de Full Mood?

El programa está conducido por un equipo con personalidades distintas que se complementan entre sí. Micaela Caballero aporta carisma y una energía ligada al deporte, siendo la voz más empática del grupo. Shanny destaca por su espontaneidad y estilo urbano, mientras que Gianpiero Araniz, modelo y actor, aporta humor con sus ocurrencias. Por su parte, Rodrigo Tapia, relajado y extrovertido, suma frescura y equilibrio con su estilo surfero.

Más que un programa, es un punto de encuentro digital donde la audiencia podrá verse reflejada, reírse de lo cotidiano y ser parte activa de la conversación.