Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Full Mood: el nuevo programa de streaming que reúne a influencers para comentar las últimas tendencias

Full Mood, debuta para iluminar las mañanas de los jóvenes con un estilo fresco y auténtico. Este espacio de streaming conecta a creadores a través de conversaciones dinámicas.

‘Full mood’ es el nuevo programa de streaming con un formato juvenil que abordará las últimas tendencias.
‘Full mood’ es el nuevo programa de streaming con un formato juvenil que abordará las últimas tendencias. | Foto: Composición LR

Un nuevo programa digital y de streaming llega para acompañar las mañanas de los jóvenes con un estilo fresco y auténtico: Full Mood. Se trata de un espacio de streaming donde la conversación entre creadores es el centro de cada emisión. Con un formato cercano y dinámico, el show busca conectar con lo que está pasando en redes y en la vida cotidiana de su audiencia. Formará parte del canal Otro Mood y transmitido por YouTube.

De lunes a viernes, de 10:20 a 11:40 de la mañana, Camila, Shanny, Gianpiero y Rodrigo compartirán un espacio de charlas, juegos, anécdotas y confesiones. Los temas irán desde relaciones y amistad hasta memes, trends, cultura pop y situaciones del día a día, siempre con humor y cercanía con la audiencia.

¿Quiénes son los conductores de Full Mood?

El programa está conducido por un equipo con personalidades distintas que se complementan entre sí. Micaela Caballero aporta carisma y una energía ligada al deporte, siendo la voz más empática del grupo. Shanny destaca por su espontaneidad y estilo urbano, mientras que Gianpiero Araniz, modelo y actor, aporta humor con sus ocurrencias. Por su parte, Rodrigo Tapia, relajado y extrovertido, suma frescura y equilibrio con su estilo surfero.

Más que un programa, es un punto de encuentro digital donde la audiencia podrá verse reflejada, reírse de lo cotidiano y ser parte activa de la conversación.

