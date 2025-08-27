HOYSuscripcion LR Focus

Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas
Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     
Chofer amenaza a policía de tránsito tras colocarle papeleta en Lima: “Te voy a hacer brujería”

Usuarios en TikTok bromearon con la escena y muchos le recomendaron pagar la papeleta o irse a las Huaringas.  

Un chofer en Lima Metropolitana fue intervenido por la policía de tránsito y amenazó a la oficial con brujería, un momento que se volvió viral en TikTok.
Un chofer en Lima Metropolitana fue intervenido por la policía de tránsito y amenazó a la oficial con brujería, un momento que se volvió viral en TikTok.

A menudo, los choferes en Lima Metropolitana cometen infracciones por límites de velocidad, mal estacionamiento, vehículos en mal estado, no contar con la documentación en orden u otras faltas, que derivan a que se les aplique costosas papeletas.

Este es el caso de un hombre, que fue intervenido por una policía de tránsito y no tuvo mejor idea que amenazarla con una popular creencia: la brujería. El video se convirtió en viral y fue compartido en TikTok.



Te voy a hacer brujería", gritó el chofer del taxi a la policía

Mediante la publicación de Enjaquenoticias, se vio el preciso instante en que una mujer policía intervenía el auto de un hombre. Según se le pudo oír al conductor, la autoridad le estaba colocando la infracción por permanecer parado, a pesar de que el semáforo estaba en verde para pasar.

“Eres bien abusiva. En esta vida todo da vueltas y acuérdate de mí”, decía el chofer de un taxi de color negro estacionado en medio de un puente. A los pocos segundos, la mujer respondió y le reclamó por qué la amenazaba. No obstante, el sujeto solo atinó a decir: “Te voy a hacer brujería”.

Un chofer en Lima Metropolitana fue intervenido por la policía de tránsito y amenazó a la oficial con brujería, un momento que se volvió viral en TikTok.

Un chofer en Lima Metropolitana fue intervenido por la policía de tránsito y amenazó a la oficial con brujería, un momento que se volvió viral en TikTok. Foto: composición LR/ TikTok / @enjaquenoticias



Usuarios en Tiktok bromearon y aconsejaron al chofer pagar su multa

El chofer del auto remarcó que la perjudicaría por haberle impuesto la multa. Como era de esperarse, el video rápidamente acaparó las miradas y los usuarios no tardaron en dejar sus hilarantes comentarios. Algunos en forma de broma le recomendaron irse a las Huaringas.  

“¿Dónde queda el respeto a la autoridad?”, “Los ‘brujos’ solo te sacarán plata”, “Dónde se ha visto que al policía se le falta el respeto”, “Ve a las Huaringas”, “Paga tu papeleta nomás”, “Más barato sale pagar la papeleta”, “Después pones otro video para ver cómo quedó”, escribieron los usuarios en la publicación.

