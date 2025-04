En Perú, se ha vuelto popular que los choferes de buses y micros transmitan en vivo en su cuenta de TikTok mientras interactúan con sus seguidores y cumplen retos. En esta ocasión, un conductor peruano conocido como Yayo protagonizó un curioso incidente. Durante una entrevista con un reportero de ATV, recibió una donación de dos "interestelares", uno de los regalos virtuales más costosos de la app china, cuyo valor ronda los S/1.000, en su live de TikTok. Cumpliendo con el reto que implicaba este regalo, pidió al periodista que se bajara del bus.

"La verdad fue un gusto trabajar con ustedes, pero órdenes son órdenes. Fue un gusto, que te vaya super bien, pero te tienes que bajar en el siguiente paradero (...) Tenemos que respetar (lo que la gente pide)", mencionó la cobradora. El video se ha vuelto popular en TikTok, y los usuarios no dudaron en bromear diciendo que Jorge Luna se encontraba detrás de esta donación, ya que el comediante, días antes, había hecho lo mismo para que bajaran a todos los pasajeros.

Periodista de ATV es bajado del bus, luego de que chofer recibiera donación en TikTok

La cuenta de TikTok @yayopio transmitía en vivo mientras un reportero de ATV realizaba un reportaje en directo sobre la gran popularidad que ha alcanzado en redes sociales. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, gracias a uno de sus seguidores, recibió como regalo dos muñecos de 'interestelar', lo que causó asombro en el periodista, quien no esperaba que lo bajaran del bus.

"¡No!, Bueno, ¿que tengo que hacer? Yayo, pero yo soy tu amigo. Bueno, señito, ha sido un gusto, caballero, no más, me tengo que bajar. Un poco de compasión. No puede ser, mira dónde me dejan, en la Panamericana. No seas malo, llévame. Qué mala la gente. Ya vayan, qué voy a hacer, pero hay un Dios que todo lo ve. Así termina las aventuras de Yayo, Jilari y todo su gente. Yo tengo que caminar hasta el paradero (ahora). No me queda de otra", comentó el reportero.

Usuarios reaccionan

El video se ha vuelto popular en TikTok y no dudaron en indicar que Jorge Luna, comediante de 'Hablando Huevadas', estaría detrás de la donación, pues días antes, regaló un 'león' para bajar a todos los pasajeros del bus.

"Ese Yayo se pasó, bajó al reportero de ATV", "Jorge Luna es el culpable", "Yayo facturando", "Me he matado de risa en la mañana con todo lo que hacían con el reportero", "Lo bajaron a Steve", "Jorge Luna matándose de la risa desde su celular", "El rey Midas es Jorge Luna", "Saquen el reto de 'un león para que se vaya Dina (de la presidencia)' y tendrán más de 33 millones de donaciones", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.