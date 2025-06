Un informe de TVPerú reveló la controvertida imagen captada por un reconocido fotógrafo en Marcahuasi. La fotografía tomada hace 9 años, que muestra una inusual silueta grande, según algunos podría tratarse de un gigante o de un ser de otra dimensión. Lo cierto es que la figura parece ser todo menos humana.

La imagen captó la atención del especialista en ufología, Julio Chamorro, quien considera que podría ser un documento valioso para la investigación de fenómenos relacionados con entes de otros universos. Los vecinos de la zona revelaron que no es la primera vez que se presencia criaturas extrañas, recordando avistamientos previos de seres de dimensiones inusuales en la zona.

Fotógrafo capta supuesto gigante

En 2016, el fotógrafo Juan Puelles, acostumbrado a captar imágenes de paisajes del país que luego son publicados en revistas y diarios, fue asignado a tomar fotos del complejo turístico de Marcahuasi. Luego de pasar dos días en el Bosque de Piedras, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, regresó al pueblo de San Pedro de Casta, donde se detuvo para tomar algunas imágenes, aunque usando su celular en lugar de su cámara profesional.

“Había ahí un complejo, que me pidieron hacer fotos de eso para tenerlo en archivo. Esperé a un campesino, un señor mayor, para tomar la foto. El señor subió y cuando caminó en la subida hice unas tres tomas. Pero esa vez me sucedió una cosa extraña. No sé por qué en ese momento no usé la cámara, sino el celular”, indicó para TVPerú.

En su transcurso de regreso a Lima, cuando se encontraba en el distrito de Chosica, revisó las fotos, llamándole la atención la última por una silueta negra de forma humanoide y grande al fondo de la fotografía. La figura lo sorprendió a Puelles, debido a que tras ubicarse en el mismo lugar se dio cuenta de que era más pequeño que el extraño ser. Aunque el fotógrafo mide 1.80 metros, tuvo que alzar sus brazos para igualar el tamaño de la sombra oscura de la foto.

No es la primera vez que se captan seres extraños en Marcahuasi

Los pobladores de San Pedro de Casta han afirmado que no es la primera vez que se reportan avistamientos de seres de gran tamaño en la zona. Luis Salinas, un vecino de la zona, comentó que gigantes han aparecido en otras fotografías y que es parte de la mitología local, asociándolo con Soctacure, el dios de los truenos. “Aparece en otras fotografías. Está comentado en una de las fotos de Marcahuasi. Sí nos han comentado eso, sí existe”, confesó.

En 2010, Gladys Córdoba grabó un video en el que se observan dos figuras sentadas en la altura de los cerros de Marcahuasi. Al levantarse, estas figuras parecían increíblemente altas, lo que, tras comparar la imagen con la de unas personas que también habían estado en esa cima, llevó a calcular que medían cerca de 3 metros. Estos avistamientos han contribuido a la creencia de que algo inusual habita en la meseta.

Experto en ufología pide que se investigue

El especialista en ufología, Julio Chamorro, ha analizado la fotografía y considera que es un documento de gran valor para la investigación de fenómenos relacionados con seres de otras dimensiones. “Es posible que sea alguien que no sea de acá. Es posible que se haya logrado tomar una foto a otra dimensión que nos rodean y es un documento. A mí me hace pensar que es alguien que está con un uniforme especial que tiene como hombreras y que nos está mirando. O sea, no está caminando de espaldas a nosotros, sino que más bien está mirando al que tomó la foto, a las personas que estarían abajo”, señaló.

El experto ha instado a que se realicen más investigaciones sobre el fenómeno, afirmando que "existe algo en Marcahuasi que es nuestro, nos lo han dejado, convivimos con eso". Por su parte, Puelles ha expresado su disposición a entregar la fotografía a especialistas para que se verifique su autenticidad y se resuelva el misterio que ha perdurado durante casi una década.