Esposa de chofer de El Chino baleado en VMT pide ayuda para adquirir respirador: "Le ha afectado la tráquea"

Conductores de El Chino han decidido no salir a trabajar por temor a más ataques. Foto: composición LR

Hilario Mamani (37), un conductor de la empresa de transporte Etuchisa, conocida como El Chino, fue baleado durante la noche del último 24 de marzo. El chofer la ruta A fue atacado a la altura de la cuadra 15 de la avenida Pachacútec, frente al terminal pesquero de Villa María del Triunfo.

Según información policial, sujetos a bordo de una moto lineal dispararon contra el conductor del bus, el cual se encontraba repleto de pasajeros. Una de las balas le atravesó el cuello. Fue llevado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde su estado de salud es crítico.

Conductor de El Chino necesita un respirador artificial para sobrevivir

En tanto, su esposa ha revelado que ahora necesita adquirir un respirador artificial. "Por el momento, me han dicho que va a estar con un respirador especial porque le ha afectado la parte de la tráquea (...) Me dijeron que ese respirador tengo que comprarlo, no lo dan en el hospital", declaró para La República.

La esposa menciona que la víctima ha estado laborando en la empresa durante cinco años. Es padre de dos hijos, uno de 17 años y otro de 11. Además, es el principal proveedor económico de su hogar.

La esposa menciona que el año pasado sufrieron extorsiones relacionadas con la línea, pero lograron resolver la situación sin tener que pagar ningún tipo de cuota. "No sé por qué justamente a mi esposo (...) Mi esposo es tranquilo, tiene tantos amigos", contó.

Los compañeros de trabajo de Hilario comentan que él es una persona muy tranquila y que no tiene conflictos con nadie, por lo que les sorprende el ataque. Creen que este acto tiene como objetivo intimidarlos para extorsionarlos, lo que les genera temor al salir a trabajar.

"A ellos también les ha caído como un baldazo de agua fría. Ni siquiera han salido a trabajar. Dijeron que no iban a arriesgarse tampoco porque de nuevo están extorsionando a Los Chinos. Sus amigos están preocupados, asustados. No van a poder trabajar tranquilos. En cualquier momento los pueden agarrar", concluyó la esposa.

Canales de emergencia

