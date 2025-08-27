Bus va lleno y cobradora se sube al barandal para pedir el pasaje: "Al estilo Spider-Man"

Las imágenes sacaron más de una sonrisa a los usuarios en TikTok, quienes dejaron volar su imaginación en comentarios. | Foto: composición LR/ TikTok / @paltasaurio8

Las imágenes sacaron más de una sonrisa a los usuarios en TikTok, quienes dejaron volar su imaginación en comentarios. | Foto: composición LR/ TikTok / @paltasaurio8

A menudo, durante la denominada ‘hora punta’, los buses de todo Lima Metropolitana y Callao transitan repletos de pasajeros, quienes se dirigen a sus viviendas o trabajos. Existen momentos en que no puede pasar ni el propio cobrador para ir a pedir pasaje, por lo que una mujer que trabajaba en una línea de transporte encontró un método eficaz para recaudar el pago de los usuarios. El video, como era de esperarse, no tardó en volverse viral en TikTok.

Mediante una grabación en Paltasaurio8 se mostró el preciso instante en la cobradora de la unidad iba colgada en uno de los barandales, al mismo estilo de Tobey Maguire en la película Spider-Man.

Mujer sorprende a pasajeros de la línea Sol de Oro

Según los usuarios de la popular plataforma china, se trataría del bus de la línea Sol de Oro, que cubre la ruta Los Olivos – Ate. Ante la falta de espacio para caminar por el pasadizo, a la mujer no le quedó más remedio que colocarse pegada al techo para que ningún pasajero se vaya sin pagar por el servicio.

Uno a uno entregaba el dinero a la denominada en redes sociales Spider-woman, lo que sacó más de una sonrisa y claro, los mensajes en la caja de comentarios no podían faltar.

A la cobradora no le quedó más remedio que subirse en el techo para pedir el pasaje a sus usuarios. Foto: composición LR/ TikTok / @paltasaurio8

“Por gusto meten tanta gente, varios no pagan”, “La Sol de Oro siempre”, “Vi otro donde se subían y bajaban por la ventana porque las puertas estaban malogradas”, “Mejor dile que ponga escalera y que suban al techo también”, “Sube, carro vacío”, “Al estilo Spider–Man”, “Solo servicio VIP”, “La cobradora volando por el techo y pide pasaje en mano con sencillo”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios en TikTok.