Niño se asombra al ver a Spiderman haciendo piruetas en su fiesta de cumpleaños: "Todos quedamos como él"

No es un secreto que Spider-Man es uno de los superhéroes más queridos, no solo de niños, sino también de jóvenes y adultos. Desde hace varios años, en plataformas como YouTube, TikTok y Facebook, se han compartido infinidad de videos en los que personas disfrazadas como el 'Hombre Araña' realizan alguna ocurrencia que rápidamente se viraliza.

Recientemente, en TikTok se ha vuelto tendencia un video protagonizado por este famoso superhéroe de Marvel. En el clip, lo vemos aparecer de sorpresa en la fiesta de cumpleaños de un niño, quien queda asombrado al verlo. Aunque las imágenes fueron grabadas en México, están causando sensación en Perú, Colombia y otros países de Latinoamérica.

¿Qué ocurrió en el video?

Las imágenes fueron publicadas en TikTok por el usuario "Spider-Man Monterrey", un joven que anima fiestas infantiles disfrazado del "Hombre araña". En uno de sus videos más recientes, que superó el millón de reproducciones en la plataforma, lo vemos haciendo su entrada triunfal a la fiesta de cumpleaños de un pequeño fan que no podía creer lo que veía.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 26.900 "me gusta" en TikTok, este Spider-Man mexicano entra a la fiesta, pero no de forma convencional. Lo hace demostrando su agilidad, ya que hizo algunas piruetas extremas, mientras la gente le aplaudía. No obstante, ahí no quedó todo, ya que para finalizar su entrada, lanzó su telaraña al público.

El cumpleañero, que también estaba disfrazado de Spider-Man, no podía creer que su superhéroe preferido haya llegado a su fiesta y quedó con la boca abierta, un gesto que provocó ternura en miles de cibernautas que se sintieron identificados. Al final del video, vemos un emotivo abrazo que fue celebrado por las personas que fueron invitadas al show.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok?

El video publicado en TikTok fue compartido por miles de usuarios, quienes no dudaron en dejar comentarios positivos. La mayoría de las personas se identificaron con el pequeño y aseguraron que tendrían la misma reacción, mientras que otros aplaudieron al muchacho que se dedica a amenizar shows infantiles disfrazado como Spider-Man.

"Por fin veo un Hombre Araña que no se da en la madre", "Yo pensaba que el Hombre Araña era de mentiritas", "Tengo 37 y puse la misma cara que el niño", "Ese niño jamás olvidará ese momento", "Por ese espectáculo si vale la pena pagar", estos son algunos de los comentarios que los usuarios de TikTok dejaron en este video.