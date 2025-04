Spider-Man peruano fue captado bailando Marinera: "¿Qué variante multiversal es esta?"

Spider-Man es uno de los superhéroes más queridos del mundo, no solo por sus grandes hazañas que vemos en cómics, series de televisión y películas, también porque suele ser el protagonista de divertidos virales. Desde los comienzos del internet, el 'Hombre Araña' ha aparecido en infinidad de videos, muchos de ellos con un enfoque humorístico.

Recientemente, en TikTok se ha vuelto tendencia un nuevo video protagonizado por Spider-Man. Sin embargo, este viral se distingue de otros similares por dos razones: la primera es que fue grabado en Perú y la segunda, porque muestra al superhéroe arácnido en una escena poco común: bailando una Marinera, un baile tradicional de nuestro país.

¿Qué sucedió en el video?

El material audiovisual, publicado en TikTok por el usuario Christian Velásquez (@cv_marinera_aqp), fue grabado en la ciudad de Arequipa y muestra a un hombre vestido como el Hombre Araña bailando marinera ante la atenta mirada del público. Lo curioso es que el sujeto bailaba muy bien; incluso llevaba un sombrero y un pañuelo, los cuales movía con notable elegancia.

Según el autor del video, que tiene más de 76.000 reproducciones en TikTok, este hecho ocurrió durante el concurso de Marinera "Arequipa Tierra de Campeones 2025". Además del hombre vestido como Spider-Man, vemos a otra persona disfrazada de Álex, el león de la pelicula Madagascar, quien también fue captada mostrando sus mejores pasos.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video de Spider-Man bailando marinera no tardó en volverse viral en Perú, México, Colombia, entre otros paises de Latinoamérica, donde ha generado cientos de reacciones. Los usuarios de TikTok no solo aplaudieron la destreza del bailarín disfrazado, sino que también dejaron ingeniosos comentarios. A continuación, te dejamos algunos de ellos.

“¿Qué variante multiversal es esta?”, “Mis sueños con fiebre”, “Si con eso no consigo que mi hijo pequeño se interese por la Marinera, no sé qué más podría hacer”, “No da mucho dinero el trabajo de superhéroe”, “Los héroes siempre inspiran, y él me inspira a mejorar mi zapateo”. Estos fueron algunos de los comentarios en este divertido video.