"Hombre araña" peruano desata risas en fiesta infantil al sufrir para hacer un simple volantín

El Hombre Araña es uno de los superhéroes más queridos, sobre todo por los niños que desean tenerlo en su fiesta de cumpleaños. Aunque la mayoría de padres suele contratar a un joven atlético para que haga las acrobacias, hay otros que prefieren disfrazarse ellos mismos, aunque los resultados no son los esperados, como puede verse en este video de TikTok.

El material audiovisual fue compartido en TikTok por el usuario Marcos (@marcos.nomas) el 04 de julio de 2025. Hasta el momento, este video sumamente gracioso ha logrado acumular más de 48.300 reproducciones en la plataforma. De igual manera, cuenta con más de 900 "likes", 560 compartidos y cientos de comentarios, cifras que van en aumento.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo a la publicación, las imágenes fueron grabadas durante una fiesta infantil que se celebró en Perú, específicamente en la región Ica, ubicada al sur de Lima. Además de contratar a un payaso que divierta a los invitados, los padres decidieron darle una gran sorpresa a su pequeño al traer a 'Spider-Man', su superhéroes favorito.

Como podrás apreciar en las imágenes, apenas empieza a reproducirse el tema clásico de Spider-Man, un hombre disfrazado del trepamuros aparece en la puerta, provocando la risa de todos los asistentes, debido a que sería el padre, quien no tenía una figura atlética. El único que estaba emocionado con tenerlo en su fiesta era el cumpleañero.

Una presentación de Spider-Man no estaría completa sin el arácnido realizando sus famosas acrobacias. El hombre dentro del traje se animó a hacerlas, pero no fue un salto mortal hacia atrás, sino algo más simple, como un volantín. Lamentablemente, sufrió mucho para realizarlo y terminó rodando de costado, ante la risa de todos.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes no tardaron en volverse tendencia, no solo en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, como México, Argentina, Ecuador, Chile, entre otros. De igual manera, muchos cibernautas que vieron el video, no dudaron en dejar un comentario al respecto, la mayoría de ellos bastante ocurrentes.

"Es la araña que tejió el hilo donde se balanceaban los elefantes", "Todo vale con tal de hacer feliz a un niño", "Definitivamente es el papá", "Ese es Spider-Ham, conocido también como Peter Porker", "Lo que cuenta es la actitud", "El presupuesto solo alcanzó para traer a ese Spider-Man", "Es de Temu". Estos son algunos de los comentarios del video.