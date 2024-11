Tras las polémicas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien afirmó que con 10 soles y "un poco de creatividad" se puede preparar "sopa, segundo y postrecito", la ciudadanía expresó su indignación. Durante una reciente transmisión desde el mercado de Jesús María, emitida por el canal de televisión Latina, varias compradoras compartieron su malestar respecto a las palabras de la mandataria.

"Que lo prepare ella y nos demuestre que se puede hacer un menú con 10 soles. Queremos saber su método", comentó una compradora. Otra añadió: "Está soñando, la realidad en el mercado es otra". Algunas personas enfatizaron que, para una familia de cuatro personas, ese monto no alcanza ni para el desayuno. "No se puede hacer nada con 10 soles. Por aquí, el menú más barato está en 12 soles, y cocinar para una familia requiere aún más dinero", expresó otra ciudadana.

Una compradora resaltó que los actuales precios de los alimentos hacen imposible cumplir con lo propuesto: "Al día uso medio pollo, que cuesta más o menos 13 soles. El kilo de lentejas lo compro al por mayor para ahorrar", detalló.

Otra mujer ironizó al respecto, manifestando su incredulidad: "¡¿Qué?! ¿Está loca? ¿Acaso con 10 soles ella puede comer en su casa? Yo estoy comprando 10 raciones de pescado y todo me sale 50 soles. Y eso es solo para el almuerzo. Es mentira que uno pueda comer con 10 soles", afirmó.

En la misma línea, una trabajadora del mercado expresó su indignación, señalando que la mayoría de los peruanos no pueden ajustarse a esa realidad: "Es un engaño total. Se está burlando de todas las amas de casa, y no es justo. Nadie puede costear un menú de 10 soles, menos cuando el más barato está en 13 soles. Dígame usted, ¿quién gana lo suficiente para gastar 25 soles al día en comida? Quizá ella pueda hacerlo, pero nosotros no", concluyó molesta.

Dina Boluarte y su menú de 10 soles: "Hacemos sopa, segundo y postrecito"

Las declaraciones de Boluarte se dieron durante una reunión con lideresas de las ollas comunes, en dicho momento, la presidenta aseguró que con un presupuesto de 10 soles y "creatividad" es posible preparar un menú completo para las familias peruanas. "Porque son las mujeres quienes, cuando ingresa, aunque sea un poco de dinero, saben administrarlo de la mejor manera. A veces, con diez solcitos hacemos sopa, segundo y hasta un postrecito. Nos las ingeniamos. Así somos las mujeres", enunció Boluarte.

Sin embargo, esta afirmación contrasta con el aumento del costo de la canasta básica, que ha subido hasta un 57% durante los últimos dos años de su gestión. Además, más del 76% de los peruanos asegura no poder llegar a fin de mes, evidenciando las graves dificultades económicas que afectan al país.

A esto se suma el avance de la pobreza monetaria. Según un informe del INEI, esta problemática alcanzó un 29% en el último año, reflejando un retroceso significativo en la lucha contra la pobreza. Estas cifras muestran una desconexión entre las declaraciones de la mandataria y la realidad que enfrentan las familias peruanas.