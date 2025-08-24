Niña se molesta al perder concurso de torres en fiesta infantil y golpea a payasito: “La distrajo”

El video generó risas y comentarios divertidos de usuarios en TikTok, quienes se maravillaron de la paciencia del niño ganador y la conmoción de la pequeña competidora. | Foto: composición LR/ TikTok / @angiemoreno096

La reacción de una niña al quedar en segundo lugar durante un concurso en una fiesta infantil sacó más de una sonrisa a los usuarios en TikTok. La menor, visiblemente molesta, no dudó en increpar al animador, un payasito que terminó con el rostro desencajado por el inesperado reclamo.

Mediante una grabación de la cuenta Angiemoreno096, se publicó un concurso de torres con vasitos. Un niño que participaba del reto resultó ganador y se llevó el premio, no obstante, al parecer a la nena no le gustó el segundo lugar y empezó a llorar.

La torre de la niña se derrumbó y empezó a llorar

La torre que había construido se derrumbó en cuestión de segundos y ella solo atinó a golpear al payasito con un plato que tenía en la mano. La reacción de la pequeña, sacó miles de sonrisas y para poder uniformizar la situación, el animador también derrumbó la construcción de su competidor, pero ni con eso logró cambiar su tristeza.

Como era de esperarse, el clip compartido en la popular red social china generó una ola de divertidos comentarios, sobre todo por la paciencia del niño al ver que su competencia se puso a llorar.

Usuarios en TikTok no tardaron en dejar sus hilarantes comentarios

“El niño es mayor y su habilidad estás más desarrolladas qué el de la niña por ser más pequeña”, “Yo de niño no me podía acercar a los payasos, les tenía miedo y ahora de grande me convertí en uno”, “Y el pequeño de nuevo empezó a armar”, “El payaso la distrajo”, “Ay no, ya sabes a quién no invitar”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios en la publicación de TikTok.