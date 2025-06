Payasito peruano llega temprano a cumpleaños y lo ponen a limpiar: "Incluye limpieza y animación"

Un curioso caso relacionado con la organización de una fiesta de cumpleaños en Perú llamó la atención de usuarios de redes sociales. Un payaso contratado para brindar animación y diversión a los pequeños asistentes llegó puntual a la celebración, pero lo que parecía ser una jornada de risas se transformó en una serie de tareas adicionales. En lugar de realizar su trabajo habitual, el animador se vio involucrado en labores de limpieza y organización del lugar.

El video que muestra al payaso barriendo, lavando platos y ayudando con la decoración se viralizó rápidamente en TikTok, generando tanto simpatía como controversia entre los usuarios. Mientras algunos cuestionan la situación, otros elogian la disposición del payaso para colaborar más allá de sus funciones.

Payasito terminó barriendo y lavando platos

El animador llegó puntual para lo que fue su rol principal: alegrar a los niños con su show. Sin embargo, al notar que los preparativos de la fiesta aún no estaban listos, se encontró con una inesperada solicitud. Le pidieron ayuda para limpiar el espacio y contribuir en otras tareas. A pesar de no ser parte de su trabajo original, el payaso aceptó con una sonrisa y comenzó a barrer el piso, organizar las sillas y hasta colaborar en la decoración del lugar.

El video muestra al payaso, vestido con su característico traje colorido, realizando estas actividades mientras se mantuvo en su papel de "animador". Además de las labores de limpieza en la fiesta, el payaso también se dedicó a lavar platos para asegurar que todo estuviera en orden antes de que comenzara la celebración. Los usuarios de TikTok se mostraron sorprendidos al ver cómo el profesional de la animación no solo se encargaba de hacer reír a los niños, sino también de ayudar en tareas que normalmente no forman parte de su contrato.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar

El video del payaso realizando estas labores extras rápidamente se viralizó en TikTok, donde los comentarios no tardaron en llegar. Las reacciones fueron variadas: mientras algunos usuarios consideraron que el payaso debía ser recompensado por el trabajo adicional, otros manifestaron que esta situación no era justa, ya que su rol original era el de animar y no limpiar. "Hasta parece que preparaba la comida para los invitados", bromeó uno de los internautas, haciendo referencia a la cantidad de tareas que terminó realizando.

"Son horas extras” y “Qué buen servicio”, fueron otros comentarios con varias reacciones en dicha plataforma.