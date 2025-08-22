HOYSuscripcion LR Focus

Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
Joven va a un hotel y al prender la televisión nota que era una tabla pintada de negro: “Con razón no prendía”

Usuarios en TikTok manifestaron que podría haber cámaras ocultas en la pantalla de madera y alimentaron la curiosidad ante la situación.

La televisión contaba con todos los cables conectados a un decodificador y tenía control remoto.
La televisión contaba con todos los cables conectados a un decodificador y tenía control remoto. | Foto: composición LR/ TikTok /@Jimenezflor.24_

En la actualidad, los hostales y hoteles tratan de brindar los mejores servicios a sus clientes. Sin embargo, un video compartido en TikTok por la usuaria Jimenezflor.24_, sacó más de una sonrisa a los seguidores de la popular red social china, puesto que el televisor instalado en su cuarto, era nada más y nada menos que una réplica.

Aunque no lo creas. La joven acudió al hotel para un merecido descanso y cuando quiso ver su programa en la televisión, se dio con la sorpresa de que la pantalla era una tabla pintada de negro con bordes.

Maqueta de televisor sacó miles de sonrisas a usuarios en TikTok

La televisión contaba con todos los cables conectados a un decodificador. Además, tenía un control remoto para cambiar al canal favorito. Lo que la huésped no sabía era que el artefacto era una maqueta que estaba como un adorno en el cuarto.

Tras ver el clip, los usuarios no tardaron en dejar sus divertidos comentarios, así como alertas, ya que muchos consideraron que podría tener una cámara oculta para grabar lo que hacía en la habitación.

La televisión era una maqueta hecha de madera y colgada en la pared de la habitación. Foto: composición LR/ TikTok /@Jimenezflor.24_

Usuarios en TikTok recomendaron revisar que no haya cámara oculta

“Ojito q se ve la luz y quizás tenga una cámara”, “Al final ni verán la tele, ¿no?”, “Es para que no te distraigas y vayas a dormir”, “No como se atrevieron y hasta con cables, no puedo creerlo”, “Es un hotel cero pantallas”, “Eso no lo había visto”, “Lo más seguro era una cámara escondida y ni cuenta se dieron”, escribieron los usuarios en la curiosa publicación de TikTok.

