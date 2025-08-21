Valentino Palacios sorprendió a sus seguidores al referirse a Rodrigo Cuba. Durante una transmisión de TikTok, el influencer expresó su molestia con el futbolista de San Martín y enfatizó que el deportista debería de colaborar con él. Cabe resaltar, que el 'Gato' Cuba parodió varios clips del tiktoker y alcanzó miles de visualizaciones en redes.

Valentino exige colaboración a futbolista Rodrigo Cuba en redes

Durante una conversación con sus seguidores, Valentino mostró su molestia con Rodrigo Cuba debido a que el futbolista está usando sin autorización los clips del tiktoker para compartir parodias. El influencer se mostró disgustado.

"Yo no sé si el 'Gato' Cuba es botado porque hasta ahorita no me ha escrito. Entonces, yo no sé qué está esperando para decirme 'Hay que colaborar'. No, pues, 'Gato', así no juega Perú, ¡qué falta de respeto a una autoridad pública como yo!", comentó.

De esta forma, pidió sus seguidores que comenten en las publicaciones del futbolista y le pidan que se contacte con Valentino.

¿Quién es Valentino Palacios?

Valentino es un tiktoker de 20 años, natural del distrito de Ventanilla, en Perú. Saltó a la fama en redes sociales gracias a la viralización de la frase “Tumba la fiesta”, lo que le permitió alcanzar gran popularidad, sobre todo en TikTok. En esta plataforma, comparte videos de tono humorístico y entretenido, logrando una fuerte conexión con el público juvenil.