Un hombre defendió con firmeza a sus perros durante una discusión con su pareja, recordando que las mascotas forman parte del hogar. | Foto: Composición LR/ Tik Tok/ Ecuador TV

El video de una acalorada discusión de pareja se ha vuelto viral en las redes sociales, luego de que mostrara a un hombre reclamando a su esposa porque decidió dejar a sus perros afuera de la casa. El video refleja la molestia del dueño de las mascotas al descubrir que los animales estaban soportando altas temperaturas simplemente porque a un visitante no le gustaba su presencia. “¿Y a mí qué me interesa si no le gustan los perritos? Los perros están en su casa”, se escucha reclamar con firmeza.

La escena comienza cuando el hombre cuestiona por qué los animales fueron echados al patio. La mujer responde que lo hizo porque su hermano había llegado y no soportaba que los perros se le acercaran, lo olieran o incluso le lamieran los pies. Sin embargo, el dueño de los canes reacciona indignado y recalca que el bienestar de sus mascotas no debe sacrificarse para complacer a alguien más. Con ironía señala que, si tanto le incomodaban a su invitado, bien podía soportar unos minutos de calor como los perritos lo estaban haciendo afuera.

Dueño defiende a sus perros tras ser dejados más de tres horas al sol

La discusión se intensifica cuando revelan que los animales ya llevaban más de tres horas fuera de casa, soportando altas temperaturas. Este detalle generó aún más críticas en redes sociales, donde los usuarios mostraron solidaridad con los perros y aplaudieron la defensa que hizo su cuidador. “Tú los tienes muy chifladitos”, intentó justificar la otra parte, a lo que el dueño respondió que no se trataba de capricho, sino de cuidado, porque eran animales acostumbrados al aire acondicionado y a vivir dentro de casa.

La conversación, cargada de reproches y frases sarcásticas, también dejó frases que rápidamente se convirtieron en virales. “Ok, para la próxima que venga tu hermano, salte tú con él al 'solesazo'", se escucha decir al hombre, dejando en claro que, para él, los perros tenían prioridad dentro del hogar. La comparación entre el calor del exterior y la comodidad del aire acondicionado dentro de la casa reforzó el argumento del dueño, quien insistía en que sus mascotas no debían ser tratadas como intrusas.

Hombre defiende a sus perros con su pareja y el video se hace viral en redes sociales

El momento culmina con una advertencia tajante: “Que sea la última vez”, dice molesto el hombre, advirtiendo que no tolerará nuevamente que sus perros sean echados de su propio hogar por complacer a otra persona. La tensión del diálogo fue evidente, incluso cuando la otra parte intentaba pedir silencio para que el hermano no escuchara la discusión. No obstante, el dueño reafirmó que no le importaba quién estuviera presente: para él, la prioridad eran sus mascotas.

La viralización del clip abrió un amplio debate en redes sociales sobre la importancia del respeto hacia los animales de compañía. Miles de usuarios coincidieron en que las mascotas forman parte de la familia y no deben ser desplazadas por visitas incómodas. Otros, en cambio, resaltaron el choque cultural que todavía existe entre quienes consideran a los perros parte del hogar y quienes los ven simplemente como animales que deberían estar en el patio.