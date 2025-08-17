HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?
¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      
Tendencias

Censistas marchan por las calles de Yurimaguas y hacen inusual pedido: “No nos hagan morder por sus perros”

La censista declaró que muchos peruanos no les abren las puertas de sus viviendas o los ahuyentan con sus perros para no brindarles información. Video fue publicado en TikTok.

La censista manifestó que ellos solo cumplen un trabajo y no tienen el apoyo de la población en Perú.
La censista manifestó que ellos solo cumplen un trabajo y no tienen el apoyo de la población en Perú. | Foto: composición LR/ TikTok / @yuimaguasenterato

Miles de censistas vienen visitando las viviendas de todo el Perú para llevar a cabo el Censo Nacional 2025, organizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). Durante su recorrido se han generado videos que han logrado sacar más de una sonrisa en las redes sociales o exponer la difícil situación por la que atraviesan miles de ciudadanos en el interior del país.

Esta vez, mediante la cuenta yuimaguasenterato, se compartió el clip de un grupo de censistas marchando por las calles de Yurimaguas, quienes hicieron un peculiar pedido: “No nos hagan morder por sus perros”.

PUEDES VER: Censista sube con cuidado a lo alto de un cerro para llegar a una vivienda y en redes reaccionan: “Va a censar a Diosito”

lr.pe

Ciudadanos en Perú no colaboran con Censo 2025, señaló mujer en Yurimaguas

Según explicó una mujer, los ciudadanos suelen a no abrirles la puerta de sus casas al creer que la información que brinden va a ser usada de forma irregular. “Somos del Censo. No somos Yape, no nos boten de su casa y dennos la información”.

En otro momento, agregó que los peruanos, incluso, les lanzaban perros para evitar ser encuestados. “Nos dicen que somos del gobierno. Nos hacen morder por sus perros. Nosotros solo queremos saber la información de dónde vivimos, cuántos somos y qué necesitamos. De eso se trata el censo”.

“No nos echen a los perros”, señaló la censista durante una marcha por las calles de Yurimaguas. Foto: composición LR/ TikTok / @yuimaguasenterato

“No nos echen a los perros”, señaló la censista durante una marcha por las calles de Yurimaguas. Foto: composición LR/ TikTok / @yuimaguasenterato

PUEDES VER: ¿Me pueden multar si no estoy en casa durante el Censo 2025? Esto es lo que informa el INEI

lr.pe

El video generó una ola de comentarios que te mostramos a continuación: “La actualización de datos en el Censo no sólo le sirve al Estado. Muchos los usamos para plantear proyectos de toda índole, ya que siempre el objetivo es mejorar la calidad de vida del ser humano, así que no se asusten, solo es cuestión de informarse”, “Este censo del 2025 busca actualizar información acerca del estado socio demográfico, económico y educativo que se encuentra toda la población y con ello conocer nuestra realidad y planificar programas de mejora para el futuro. así que es importante que participemos todos”.

¿Cuándo inicio el Censo Nacional 2025 en Perú?

Desde este lunes 4 de agosto hasta el 31 de octubre, cerca de 14 millones de viviendas serán visitadas en todo el país por más de 30.000 censistas, quienes recorren zonas urbanas y rurales para recolectar información fundamental sobre la realidad de cada hogar.

¿Cómo identificar a los censistas que visitarán hogares del Perú?

Los censistas que visitarán los hogares de todo el Perú serán reconocidos fácilmente por:

  • Portar un chaleco y gorro de color morado; así como un morral gris.
  • Cada censista tendrá una credencial con nombre completo, número de DNI y fotografía.
  • El fotocheck incluirá un código QR para escanear con un celular y verificar la identidad del encuestador.
Notas relacionadas
Censista encuentra la casa de ‘los 3 cerditos’ durante Censo 2025 y en redes bromean: “Si no le abren, soplará y soplará”

Censista encuentra la casa de ‘los 3 cerditos’ durante Censo 2025 y en redes bromean: “Si no le abren, soplará y soplará”

LEER MÁS
Censista acude a viviendas en Carabaya y es sorprendido por intensa nevada: “Nada nos para”

Censista acude a viviendas en Carabaya y es sorprendido por intensa nevada: “Nada nos para”

LEER MÁS
Censista se conmueve por solidario gesto de adulto mayor pese a su dura situación económica: “Toma pancito, debes tener hambre”

Censista se conmueve por solidario gesto de adulto mayor pese a su dura situación económica: “Toma pancito, debes tener hambre”

LEER MÁS
Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

LEER MÁS
Madre de 102 años conmueve a las redes sociales al despedirse en el hospital de su hijo de 82

Madre de 102 años conmueve a las redes sociales al despedirse en el hospital de su hijo de 82

LEER MÁS
Captan a joven colocándose pestañas postizas en el bus y usuarios bromean: “Impuntual, pero preciosa”

Captan a joven colocándose pestañas postizas en el bus y usuarios bromean: “Impuntual, pero preciosa”

LEER MÁS
Abuelitos conmueven a redes tras recibir un perrito idéntico al que acababan de perder: "Él no se fue, renació"

Abuelitos conmueven a redes tras recibir un perrito idéntico al que acababan de perder: "Él no se fue, renació"

LEER MÁS
¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Tendencias

Peruano que ingresó a la UNAC confiesa que postula a la UNI por cuarta vez: "Es mi última oportunidad"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota