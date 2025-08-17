Abuelitos conmueven a redes tras recibir un perrito idéntico al que acababan de perder: "Él no se fue, renació"

Los ancianos no podían creer la semejanza de Roma con su anterior perrita, Cati | TikTok | Composición LR

En una conmovedora escena que se ha vuelto viral en TikTok, una pareja de ancianos se mostró muy emocionada luego de que su nieta les regaló un cachorro muy similar al perro que tenían y que acababa de fallecer. Pese a que todavía extrañaban a su anterior mascota, este conmovedor presente les devolvió la alegría.

El clip de 36 segundos muestra a los adultos mayores en frente de una caja que su nieta les pide que abran. Al ver el contenido, la mujer grita de emoción y comienza a llorar, mientras su esposo mira incrédulo. "Es Catita, es igual", exclama la nieta mientras su abuela abraza con cariño al cachorrito.

"Cati hay una sola", dice el abuelo, poco antes de ponerse a llorar por la emoción. Ambos reconocen la semejanza en aspecto con el can que acababan de perder. "Hasta la mancha en el ojo tiene", se oye.

"No había día que no pidieran una nueva compañía, aunque les duele recordar", menciona Ornella, nieta de los ancianos, en diálogo con el diario La Nación. Cati había fallecido de un infarto hace unos días en los brazos de Fiore, su dueño, tras 14 años de acompañarlo a él y a su esposa. Ahora, la pequeña Roma llegó para volver a alegrar sus vidas.

Video de abuelos con su nuevo perro conmueve a las redes

Los internautas reaccionaron con gran emotividad ante la enternecedora escena de los abuelos y su nuevo perrito. "Él no se fue, renació para volver a estar a su lado", "no estoy llorando, es que me entró una basurita en el ojo", "el amor desbordante en esa habitación" y "mira esa abuelita llorando de emoción", fueron algunos de los comentarios.

El material fue compartido en redes como TikTok y X (antes Twitter), solo en la primera de ambas, ha acumulado más de 3 millones de vistas tan solo 3 días.