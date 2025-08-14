HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores
Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     
Tendencias

Perrito conmueve al ‘suplicar’ por un poquito de comida a ambulante: "Una bañadita y me lo llevo"

Clip viral en TikTok muestra al can cruzando sus patitas delanteras y sentándose ante una vendedora de comida en Ventanilla. Usuarios expresaron su deseo de ayudarlo.

"Hay que ayudarlo", fue uno de los comentarios más frecuentes en redes.
"Hay que ayudarlo", fue uno de los comentarios más frecuentes en redes. | Foto: composición LR/@pilar_ab

Un perrito en Ventanilla está generando conmovedoras reacciones luego de mostrar su singular comportamiento para conseguir comida. El video viral fue captado por una comerciante, quien se mostró sorprendida al ver al can cruzar sus patitas delanteras para conseguir un poco de comida. Usuarios de TikTok pidieron identificarlo para poder ayudarlo.

Perrito conmueve al ‘suplicar’ por un poquito de comida

De acuerdo al clip viral de la cuenta pilar_ab en TikTok, el can mostró un singular comportamiento al acercarse a un carrito ambulante de chicharrones. En el video se observa como el can se ‘sienta’ y luego extiende sus patitas delanteras para tratar de convencer a la vendedora. Al respecto, otra comerciante grabó el hecho y lo difundió en redes sociales por la peculiar acción del animal.

PUEDES VER: Peruano queda en shock al ver precio de un par de zapatillas usadas en Marketplace: “¡Está reventadísimo!”

lr.pe

“Lo que uno se encuentra vendiendo en la calle”, describió la artífice del clip viral. Tras la viralización del caso, muchos usuarios se contactaron con la comerciante y se animaron incluso a adoptar al animalito. Sin embargo, se descubrió que el can tendría dueño. Al respecto, usuarios solicitaron la forma de localizarlo para brindarle algunos cuidados, previo contacto con los dueños, debido a que en el video el can aparentemente no se veía en buenas condiciones.

Por su parte, un familiar cercano a la dueña comentó que el perrito suele 'sentarse' así de forma muy frecuente y que le gusta mucho la carne. "Se para de dos patitas, a la hora de comer, así se para, se llama Duki", comentó otra comerciante en TikTok.

PUEDES VER: Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

lr.pe

Usuarios reaccionan sobre el conmovedor comportamiento del can

Tras la viralización del video, con casi 200.000 visualizaciones, se generó un sentimiento de ternura y empatía por los animalitos de calle. "Hay que ayudarlo", "Sueño un día en un Perú sin animales callejeros", "Una bañadita y me lo llevo", "Ellos aprenden sus gracias para conseguir un poco más de comida", "Qué ternura", "Que hermosura, Dios lo cuide", resaltaron usuarios en redes.

Notas relacionadas
Pasajero le corta el cabello a su compañero con tijeras en pleno viaje en bus: ''Lo que faltaba''

Pasajero le corta el cabello a su compañero con tijeras en pleno viaje en bus: ''Lo que faltaba''

LEER MÁS
Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

LEER MÁS
Se filtra vídeo de la caída de un elevador en el centro comercial Mitikah en México que dejó dos heridos

Se filtra vídeo de la caída de un elevador en el centro comercial Mitikah en México que dejó dos heridos

LEER MÁS
Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

LEER MÁS
Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pasajero le corta el cabello a su compañero con tijeras en pleno viaje en bus: ''Lo que faltaba''

Pasajero le corta el cabello a su compañero con tijeras en pleno viaje en bus: ''Lo que faltaba''

LEER MÁS
Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS
¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

LEER MÁS
Pareja es captada en kiss cam en el Centro de Lima por Fiestas Patrias y animador no perdona: "¡Uy no, volteó!"

Pareja es captada en kiss cam en el Centro de Lima por Fiestas Patrias y animador no perdona: "¡Uy no, volteó!"

LEER MÁS
Peruano queda en shock al ver precio de un par de zapatillas usadas en Marketplace: “¡Está reventadísimo!”

Peruano queda en shock al ver precio de un par de zapatillas usadas en Marketplace: “¡Está reventadísimo!”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pamela López sale al frente y asegura que no teme demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy"

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Tendencias

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Peruano queda en shock al ver precio de un par de zapatillas usadas en Marketplace: “¡Está reventadísimo!”

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota