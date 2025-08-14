Perrito conmueve al ‘suplicar’ por un poquito de comida a ambulante: "Una bañadita y me lo llevo"

"Hay que ayudarlo", fue uno de los comentarios más frecuentes en redes. | Foto: composición LR/@pilar_ab

Un perrito en Ventanilla está generando conmovedoras reacciones luego de mostrar su singular comportamiento para conseguir comida. El video viral fue captado por una comerciante, quien se mostró sorprendida al ver al can cruzar sus patitas delanteras para conseguir un poco de comida. Usuarios de TikTok pidieron identificarlo para poder ayudarlo.

Perrito conmueve al ‘suplicar’ por un poquito de comida

De acuerdo al clip viral de la cuenta pilar_ab en TikTok, el can mostró un singular comportamiento al acercarse a un carrito ambulante de chicharrones. En el video se observa como el can se ‘sienta’ y luego extiende sus patitas delanteras para tratar de convencer a la vendedora. Al respecto, otra comerciante grabó el hecho y lo difundió en redes sociales por la peculiar acción del animal.

“Lo que uno se encuentra vendiendo en la calle”, describió la artífice del clip viral. Tras la viralización del caso, muchos usuarios se contactaron con la comerciante y se animaron incluso a adoptar al animalito. Sin embargo, se descubrió que el can tendría dueño. Al respecto, usuarios solicitaron la forma de localizarlo para brindarle algunos cuidados, previo contacto con los dueños, debido a que en el video el can aparentemente no se veía en buenas condiciones.

Por su parte, un familiar cercano a la dueña comentó que el perrito suele 'sentarse' así de forma muy frecuente y que le gusta mucho la carne. "Se para de dos patitas, a la hora de comer, así se para, se llama Duki", comentó otra comerciante en TikTok.

Usuarios reaccionan sobre el conmovedor comportamiento del can

Tras la viralización del video, con casi 200.000 visualizaciones, se generó un sentimiento de ternura y empatía por los animalitos de calle. "Hay que ayudarlo", "Sueño un día en un Perú sin animales callejeros", "Una bañadita y me lo llevo", "Ellos aprenden sus gracias para conseguir un poco más de comida", "Qué ternura", "Que hermosura, Dios lo cuide", resaltaron usuarios en redes.