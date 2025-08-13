Timoteo 'trolea' al público adulto en su circo: "No son ratones, son tremendos capibaras"
La broma de Timoteo provocó la risa de muchos padres que habían llevado a sus hijos al circo para disfrutar del show que marcó su infancia. Video es viral en TikTok.
Un video grabado durante el circo de 'Karina y Timoteo' se ha viralizado en redes sociales, especialmente en TikTok, por una divertida broma del adorable ‘dragoncito’ interpretado por Ricardo Bonilla. En lugar de llamar 'ratoncitos' a su público adulto, como hacía en su programa, los rebautizó como ‘capibaras’, provocando la risa de todos los presentes.
El material audiovisual fue publicado en TikTok por la usuaria Sandra Minako (@sandraminakorangerclub) el pasado 11 de agosto de 2025. A pesar de haberse compartido recientemente, el video superó los 13.600 reproducciones en la plataforma. Asimismo, posee más de 540 "likes" y 100 compartidos, cifras que siguen incrementándose.
¿Qué sucedió en el video?
Si creciste viendo este show infantil, seguro recordarás que Karina Rivera solía llamar ‘ratoncitos’ de cariño a los niños. Como el programa se emitió hace más de dos décadas, aquel público ha crecido y ahora muchos son padres de familia que tienen hijos, a quienes decidieron llevar al circo de 'Karina y Timoteo' para revivir su infancia.
Actualmente, el circo de ‘Karina y Timoteo’ se presenta en Megaplaza, en el distrito de Independencia, y no solo es disfrutado por niños, sino también por adultos que cantan los temas del recordado programa y pueden volver a ver a los conductores, especialmente a Timoteo, quien fiel a su estilo bromista, aprovechó para 'trolearlos'.
Como podrás apreciar en las imágenes, Karina Rivera se dirige al público llamándolos 'ratones', como lo hacía en su programa, cuando de pronto Timoteo la interrumpe para hacer una precisión. "Perdón, ¿les has dicho ratones? Por favor, míralos, ya no son ratones, son tremendos capibaras, con barba y sin pelo", bromeó el dragoncito.
¿Cómo reaccionaron los usuarios?
La ocurrente broma de Timoteo desató las risas de todos los asistentes al circo y de miles de personas que vieron las imágenes compartidas en TikTok. Muchos cibernautas coincidieron en que el dragoncito tenía razón, ya que han pasado más de 20 años del programa y, en efecto, dejaron de ser 'ratoncitos' y ahora son capibaras.
"Ya no somos ratones, ya crecimos", "Timoteo se pasó de frío", "Desde que fue al cumpleaños de Jorge Luna, Timoteo nunca fue el mismo", "Es verdad, ya no soy un ratoncito, soy un capibara pelado", "Es cruel, pero justo", "Osea si, pero no". Estos son algunos de los ocurrentes comentarios realizados en este video.