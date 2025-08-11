HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de Facebook
Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     
Datos LR

¿Puedes obtener vivienda gratis en España? Esta es la ley que te beneficia al momento de arrendar un inmueble

En España, alquilar una vivienda sin costo es posible, gracias a una ley de arrendamiento establecido por el Gobierno. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Alquilar una vivienda a cambio de reformas es legal en España, pero requiere un contrato detallado que especifique las condiciones para evitar problemas futuros.
Alquilar una vivienda a cambio de reformas es legal en España, pero requiere un contrato detallado que especifique las condiciones para evitar problemas futuros. | Foto: Freepik

Alquilar una casa, siempre implica diversos cambios entre el inquilino y el arrendador, el cual siempre debe tener compromiso por ambas partes para evitar malos entendidos. Sin embargo, en España, existe una normativa que permite alquilar con ciertos beneficios.

De acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), alquilar una vivienda a cambio de realizar reformas es una opción legal. Sin embargo, es esencial que todos estos detalles queden bien establecidos para evitar futuros problemas legales o malentendidos.

PUEDES VER: Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

lr.pe

¿Cómo acceder a la ley de alquiler en España?

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que, en España, el pago del alquiler puede ser sustituido por la ejecución de obras de reforma o rehabilitación en la vivienda.

No obstante, es crucial que se definan ciertas condiciones con claridad antes de proceder, ya que el inquilino no tendrá derecho a recibir compensación económica por las reformas realizadas, según Habitaclia.

Además, el contrato de alquiler debe detallar todos los aspectos del acuerdo, como el monto y la duración del periodo durante el cual el inquilino no tendrá que pagar renta a cambio de las obras.

Para evitar futuros inconvenientes, es imprescindible que el contrato incluya información precisa sobre las reformas a realizar, los permisos necesarios, el presupuesto detallado, y la duración de las obras.

Asimismo, deben estipularse las fechas de inicio y finalización de las reformas, el tiempo máximo de ejecución, así como las condiciones bajo las cuales el alquiler se exime de pago. También es necesario prever las penalizaciones por incumplimiento del acuerdo, y asegurarse de que todo quede debidamente documentado en el contrato.

¿Cuándo es conveniente negociar un alquiler sin costo a cambio de reformas?

Negociar un alquiler gratuito a cambio de reformas puede ser una opción atractiva, pero siempre es esencial justificar de manera adecuada el tipo de reformas necesarias, detallando por qué son imprescindibles para habitar la vivienda. Además, el inquilino debe demostrar que las reformas aumentarán el valor de la propiedad sin que el propietario incurra en gastos adicionales.

Este acuerdo suele ser beneficioso cuando las reformas van más allá de simples decoraciones, y son necesarias para mejorar la habitabilidad de la vivienda. Sin embargo, es importante que estas reformas no sean de gran magnitud, ya que los costes asociados a la habitabilidad deben ser responsabilidad del propietario.

En cualquier caso, lo fundamental es que todos los detalles de la negociación queden claros y correctamente especificados en el contrato de alquiler. Esto evitará posibles malentendidos y problemas entre ambas partes. Si se acuerda todo adecuadamente, no debería haber inconvenientes.

Notas relacionadas
El polémico proyecto del toro de 300 metros que busca competir y ser la "torre Eiffel española"

El polémico proyecto del toro de 300 metros que busca competir y ser la "torre Eiffel española"

LEER MÁS
Así luce Jaca, la espectacular ciudad donde se crió Georgina Rodríguez y donde "no quería vivir" por ser muy pequeña

Así luce Jaca, la espectacular ciudad donde se crió Georgina Rodríguez y donde "no quería vivir" por ser muy pequeña

LEER MÁS
Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

LEER MÁS
Kino Táchira de HOY, 11 de agosto 2025: resultados del sorteo 102, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira de HOY, 11 de agosto 2025: resultados del sorteo 102, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 11 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 11 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Pagos MPPE lo que se sabe HOY, 11 de agosto: Bono de Vacaciones, subsidios con aumento para docentes y buenas noticias del Ministerio

Pagos MPPE lo que se sabe HOY, 11 de agosto: Bono de Vacaciones, subsidios con aumento para docentes y buenas noticias del Ministerio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Datos LR

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

Kino Táchira de HOY, 11 de agosto 2025: resultados del sorteo 102, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Pagos MPPE información de HOY, 11 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota