Fernando Llanos, uno de los periodistas más populares del Perú, ha alcanzado 1,5 millones de seguidores en TikTok, consolidándose como una figura destacada en el ámbito de las noticias digitales. Tras su inesperada salida de Canal N y América TV a inicios de 2024, Llanos ha demostrado su capacidad de reinvención al crear su propio espacio informativo en redes sociales.

Fernando Llanos revela que no regresará a la TV peruana

El periodista, quien trabajó durante 15 años como reportero y presentador en los mencionados canales, decidió aprovechar su experiencia y su alcance para lanzar el proyecto digital 'Las 5 pepas de Fernando Llanos'. Este programa, emitido a diario a través de TikTok e Instagram, le ha permitido conectar con una comunidad fiel de seguidores que aprecian su estilo directo y comprometido.

“La gente me cuida, incluso cuando salgo con mis celulares a la calle”, comentó Llanos en una entrevista con Infobae, destacando la cercanía que ha logrado con su audiencia. Durante la conversación, también mencionó su experiencia al descubrir las dinámicas de TikTok, como los regalos virtuales. “Si me preguntas si sabía qué era un ‘león’ en TikTok, no tenía ni idea. Alguien me lo regaló una vez, nada más. Yo cuando lo recibí, lo vi pasar (por la pantalla) y dije: qué bonito. No entendía cuánto valía hasta que alguien en TikTok dijo: ‘¡Fernando Llanos se vuelve millonario!’”.

A pesar de haber recibido ofertas para regresar a la televisión, Llanos descartó esta posibilidad, afirmando que su actual proyecto le brinda una satisfacción personal y profesional que no cambiaría por nada. El periodista resaltó la libertad editorial como uno de los aspectos más importantes de su trabajo en redes sociales.

“No tengo que leer algo que no me gusta. Eso no lo cambio. Ahora soy feliz aquí. Tengo control editorial y puedo construir algo propio. No necesito sentarme en un estudio de TV otra vez. Hoy soy absolutamente feliz desde que me despierto hasta que me acuesto. Cansado, pero feliz porque hago, con mi propio esfuerzo, lo que la gente quiere”, señaló Llanos.