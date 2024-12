En marzo de 2024, Fernando Llanos, conocido experiodista de América TV y Canal N, dejó la televisión tras 15 años de carrera. La noticia de su despido fue sorpresiva, especialmente para alguien que se destacó por su dedicación, incluso en los momentos más críticos de su vida personal. Entre los episodios más conmovedores, Llanos recordó cómo, apenas dos días después de cremar a su madre, fue enviado a cubrir una marcha política, una experiencia que marcó profundamente su percepción sobre la industria.

“Estaba completamente destruido, física y emocionalmente”, afirmó Llanos en una reciente entrevista. La falta de humanidad por parte de sus superiores, como el mismo relata, lo llevó a reflexionar sobre su lugar en los medios tradicionales y a buscar nuevos caminos profesionales. Este episodio, junto a su despido, dio paso a la creación de su proyecto digital 'Las 5 pepas de Fernando Llanos', que hoy lo posiciona como una figura destacada en redes sociales.

El duro momento de Fernando Llanos en América TV tras la muerte de su madre

En septiembre de 2019, Fernando Llanos enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida: la pérdida de su madre. Apenas dos días después de cremarla, recibió la orden de cubrir una marcha tras el cierre del Congreso por parte del entonces presidente Martín Vizcarra. “Era medianoche, estaba en la marcha, no entendía lo que estaba haciendo. Sentía un hueco en el pecho como nunca antes”, recordó con pesar. Su experiencia destacó la falta de sensibilidad que muchas veces impera en el ámbito laboral, incluso en circunstancias tan delicadas como el fallecimiento de un ser querido.

Fernando Llanos ahora triunfa en TikTok.

Llanos, quien nunca había faltado a una comisión, incluso en situaciones adversas, esperaba un gesto de empatía por parte de sus superiores. Sin embargo, se sintió expuesto y desamparado en uno de los momentos más vulnerables de su vida. “Mi mamá era el pedazo de mi vida, y aún así, estuve allí porque siempre puse mi trabajo primero”, añadió. Este episodio no solo lo marcó emocionalmente, sino que también influyó en su decisión de reinventarse fuera de los medios tradicionales.

“No me importó (cuando lo despidieron). Me dieron tres explicaciones, yo las cuestioné. La tele no me hizo daño, me hizo más fuerte. ¿Por qué? Porque yo no hice nada en contra de los valores de mi profesión. Yo sé por qué me botaron, no lo puedo decir por temas legales. Pero yo sé por qué lo hicieron, y la gente también lo sabe”, acotó Fernando Llanos.