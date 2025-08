Turista colombiano se llevó una mala impresión por no poder apreciar la vista de Machu Picchu. | Foto: composición LR/TikTok

Un turista colombiano viajó hasta la ciudad del Cusco con la ilusión de conocer Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo. Sin embargo, al llegar al sitio arqueológico, se encontró con una densa neblina que cubría por completo el paisaje. En un video que compartió en redes sociales, expresó su frustración por no poder apreciar la emblemática ciudadela inca.

El mal clima que le impidió disfrutar de la experiencia de Machu Picchu

El visitante de nacionalidad colombiana se topó con una densa neblina que le impidió vivir la experiencia que tanto esperaba y apagó por completo la ilusión de conocer uno de los destinos más especiales del mundo: "No veo nada", dijo con un tono de decepción y sarcasmo.

El video obtuvo una gran cantidad de vistas y reacciones que generaron diversos puntos de vista sobre la visita del ciudadano colombiano, quien, visiblemente decepcionado, no se llevó una buena impresión del paisaje del famoso lugar incaico.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en Tiktok?

Sin embargo, lo que generó más revuelo fue que el turista no investigó en qué temporada es la idónea para viajar a Machu Picchu. Su descuido provocó una avalancha de comentarios en redes sociales. Muchos cuestionaron su falta de previsión antes de visitar un lugar tan emblemático. Otros, en cambio, mostraron empatía por su mala suerte. Entre las reacciones más destacadas podemos encontrar: "Yo no sé por qué el gobierno permite que haya visitas en fechas en las que no es visible Machu Picchu", "jajaja, ¿por qué a nosotros los colombianos nos pasan vainas?", "Lamentablemente, nunca informarán a los turistas que los peores meses para visitar Machu Picchu son junio, julio y agosto", "Investiguen antes de viajar", "Mis ahorros".

A pesar de la experiencia frustrante, el video del turista ha generado empatía entre otros viajeros que compartieron situaciones similares. Algunos incluso aprovecharon para destacar que, más allá del clima, la energía que transmite Machu Picchu sigue siendo especial y que siempre hay motivos para volver.