Es viral en TikTok, y la llaman la 'abuelita tsunami'. Ya tiene cuenta en la reconocida red social. El último martes se alertó sobre la llegada de olas que bordearían los 2 metros, tras una alarma de tsunami en todo el litoral peruano provocado por el fuerte terremoto de magnitud 8.8 en Rusia.

En ese contexto, se hizo viral la reacción de una adulta mayor que llevó a su nieto al malecón de Chorrillos para presenciar las olas luego de la advertencia emitida por la Marina de Guerra del Perú. Sus sinceras declaraciones rápidamente generó diversas reacciones, incluso llegando a otros países.

Abuelita viral por llevar a su nieta a presenciar el tsunami en Perú abre cuenta de TikTok

La apodan la 'abuelita tsunami' y ya tiene su cuenta de TikTok. Y ya es famosa debido a sus declaraciones luego de justificar llevar a su nieto para conocer el tsunami. Precisamente, a raíz de ser entrevistada por un programa de televisión, la adulta mayor no imaginó la repercusión que sus palabras iban a tener.

Al respecto, en su cuenta de TikTok comentó que ahora es famosa gracias a Latina, que fue el medio que la entrevistó, aunque entre risas mencionó que no sabe cómo ha llegado a ser viral. En esa línea, explicó que habló con su hija, mamá de su nieto, y le recalcó que estaban seguros debido a la distancia en la que se encontraban del mar.

"El malecón tiene más de 20 metros de altura. Supuestamente, iba a llegar olas de 2 a 3 metros. Así que, estaba bien lejos y no pasó nada".

Abuelita peruana lleva a su nieto al malecón de Chorrillos para que conozca el tsunami

Tras el anuncio de tsunami en el Perú debido al terremoto de 8.8 en Rusia. La adulta mayor comentó que llegó hasta el malecón de Chorrillos para presenciar la llegada a las olas. Su sinceridad ante las cámaras de televisión causaron furor en las redes sociales volviendo viral.

"Escuche en la televisión en la mañana. Me alerté y quería ver algo. Yo nunca lo he visto, nunca he visto un tsunami. Lo traigo a mi nieto para que también conozca", comentó.