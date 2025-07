A través de las plataformas digitales, específicamente en TikTok, se viralizó un video en el que se muestra a un profesor llevando a cabo una acción inusual durante su clase. En el contenido audiovisual, se observa al docente cargando sobre sus hombros a un bebé, hijo de una de sus alumnas. El pequeño envuelto en una manta con el dibujo animado de Winnie Pooh es mecido por el maestro, mientras este continúa con la dinámica de la clase.

Por otro lado, los estudiantes se encontraban organizados en grupos, realizando trabajos colaborativos. El clip se difundió rápidamente entre los usuarios de los espacios digitales, generando diversas reacciones debido a la particularidad de la situación.

Usuarios reaccionan al conmovedor gesto de docente con el bebé de su alumna

Entre las opiniones, varios usuarios compartieron su apoyo al docente. "Yo soy docente y aplaudo el gesto del colega", expresó un internauta. Otros se sumaron al elogio, como uno que comentó: "Ese profe ya se ganó un pedacito de cielo", enfatizando la bondad de su acción.

Algunos internautas aprovecharon la ocasión para compartir sus propias experiencias. "Yo acabé mi secundaria con mi hija en brazos", a la vez que otro recordó: "Yo terminé la universidad con mi hijo en brazos y lo llevaba de vez en cuando porque no tenía con quién dejarlo y agradezco a los profesores que no me juzgaron".

En cuanto al reconocimiento al docente, fueron múltiples los comentarios que valoraron su actitud. "Buen maestro, buenos valores", y "Ese profesor se merece un premio". Además, se sumaron expresiones como "Mis respetos" y "Qué bonito profesor".

Finalmente, este gesto despertó reflexiones sobre el significado de la educación. "Mi maestro era igual cuando lleve a mi hermana al colegio", en tanto que otro concluyó: "Eso es educar", subrayando la importancia de los valores en la enseñanza.