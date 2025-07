Pasajero de avión critica a mujer que quiso quitarle el asiento para su hija:"Yo pagué por este sitio"

Un clip viral generó debate en redes sociales tras mostrar a un pasajero de avión enfrentándose a una mujer que intentó cambiarle el asiento para que su hija pudiera sentarse en el pasillo. La discusión fue grabada por una pasajera cercana y se convirtió en tendencia en TikTok y X (antes Twitter), donde los usuarios se han dividido entre apoyar al hombre o a la madre.

Pasajero se niega a ceder su asiento a mujer que quería sentar a su hija

En el clip se ve al joven visiblemente molesto mientras responde a la mujer que, sin pedirle permiso, pretendía intercambiar asientos. “Pagué 300 dólares por este asiento y ni siquiera me preguntaste si podías usarlo”, dice el pasajero, sentado junto a la ventana. A su lado, la madre parece insistir en que su hija necesita estar más cómoda o cerca del pasillo, pero él no cede. La tensión aumenta cuando el hombre continúa su reclamo de forma tajante: “Quédate en tu pasillo y en tu asiento. Me da igual tu hija. No me vengas con esas. Yo pagué por este sitio. No me importa nada de eso”.

Según la pasajera que grabó el momento, la madre desistió de sus intenciones sin mayores palabras, mientras el resto del pasaje observaba en silencio.

Video desató un fuerte debate entre usuarios de TikTok

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios aplaudieron la firmeza del joven, señalando que él tenía todo el derecho de quedarse con el asiento que había pagado. Otros criticaron su falta de empatía hacia la mujer y su hija.

"Si quieres que tu hijo tenga algún beneficio, págaselo y dáselo tú. Los demás no tienen la obligación de hacerlo", "No entiendo los comentarios que leo, que más le da cambiar de sitio, si van a llegar todo al mismo sitio, un mínimo de educación", "Tenemos evitar exponer a nuestros menores y enseñarles a respetar lo que no es de uno así sea un asiento de avión", reaccionaron usuarios.