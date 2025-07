España es un país donde la amabilidad conquista corazones extranjeros. La cultura, su clima y gastronomía diversa es lo que sorprende a los millones de extranjeros que residen en el país ibérico. Así lo cuenta Laura Vargas, una colombiana que reside en Madrid y se volvió viral en TikTok al relatar la experiencia que ha tenido con los españoles en su día a día.

La joven colombiana, quien trabaja en una empresa relacionada con medios de pago, señaló mediante su cuenta @lau.vargas64, que la mayoría de españoles son educados y respetuosos. Sin embargo, existe una localidad que le recuerda a su natal Colombia y a Latinoamérica. En un video que ha generado una ola de comentarios en la red social china.

Colombiana asegura que existe españoles amables similares a Latinoamérica

Lau Vargas señala que, en su área de trabajo, debe de hablar constantemente con los dueños de negocios de todas partes de España: "Mucha gente de Madrid, de Barcelona..., de muchos lugares, de toda España".

La creadora de contenido destaca que, sus jefes suelen estar muy ocupados llevando su negocio, pero eso no impide que "el 95% de esas personas sean muy amables". Sin embargo, existen dos territorios que suele encontrar personas que hacen que su trabajo sea más ameno.

"Yo quiero amigos de Sevilla y de las islas Canarias", sentencia Laura. Para la mujer colombiana, los sevillanos "son más cercanos, más divertidos".

"Es que siempre les he dicho que la gente de Andalucía se parece mucho a la gente costeña de Colombia, que es mi tierra, Yo soy de Santa Marta, entonces se me asemeja muchísimo la cultura, la forma de hacer las costumbres, de hablar...", acotó.

La forma en que los sevillanos y los canarios ha llevado a la joven colombiana a sentir curiosidad y desear viajar a dichas regiones. No solo con el paisaje, sino con la amabilidad de sus ciudadanos: "Me gustaría irme algún día para allá y conocer a esa gente. Son lindos, me hacen sentir bien. Tienen un efecto en mí".

Por último, señala que no solo es una impresión personal, sino que sus compañeros de la oficina secundan sus palabras: "Todos nos damos cuenta. Cuando hablamos con ellos, nos sentimos diferentes por ello".