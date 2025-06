Camarógrafo se luce con traje inca en el Inti Raymi y usuarios reaccionan: "Para no malograr la paleta de colores"

El Inti Raymi es una de las festividades más importantes y representativas de la cultura andina, especialmente en Perú. Esta celebración tiene sus raíces en las civilizaciones preincaicas, pero fue el Imperio Inca quien la consolidó como una ceremonia dedicada al Inti, el dios del sol. Sin embargo, en esta edición 2025, un camarógrafo logró robarse la atención de los presentes y usuarios en redes sociales.

Camarógrafo se luce con traje inca en el Inti Raymi

Un clip que se viralizó en TikTok captó a un camarógrafo, perfectamente integrado a la ceremonia, que se destacó por su atuendo incaico. En medio de los danzantes, el hombre de prensa, vestido con un traje tradicional, incluida una ojota (sandalia andina), grababa con su cámara los detalles de la presentación. Este momento, aparentemente insignificante, fue grabado por una usuaria que compartió el video en redes, causando rápidamente una oleada de reacciones.

En el mismo clip se observa a otro camarógrafo, esta vez con un trípode, quien también lleva un poncho incaico, junto a un fotógrafo, todos mimetizados con la temática de la festividad, sin interrumpir la atmósfera visual de la representación. Este tipo de vestimenta es parte de una tradición que se ha instaurado en el Inti Raymi en los últimos años, buscando que las personas encargadas de capturar el evento para difundirlo no desentonen con el contexto cultural. Al contrario, buscan integrarse de manera respetuosa y armoniosa con la festividad, destacando la importancia de quienes tienen el rol de transmitir la celebración a través de los medios.

Los camarógrafos, fotógrafos y demás personal de prensa son parte del engranaje que permite a la festividad llegar a más personas, pero lo hacen sin alterar la autenticidad de la ceremonia, luciendo indumentarias tradicionales que se alinean con el entorno.

Reacciones en redes

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y los usuarios tomaron con humor y entusiasmo la visión de los camarógrafos vestidos a la usanza incaica. Algunos se mostraron encantados con el detalle, comentando: “Para no malograr la paleta de colores”, en alusión a una polémica con la modelo Laura Spoya, quien fue criticada por llevar un atuendo de color rosado en Machu Picchu.

Otros comentarios incluyeron bromas como “Faltaron los policías”, “Me encantó ese detalle”, “Para no desentonar” y “Ni la ojota le faltó, me encanta”. Sin embargo, también hubo quien destacó la acción como una forma de respeto por la tradición, mencionando “Bien mimetizados para no distorsionar el evento, muy bien”. La creatividad y el respeto a las costumbres fueron elogiados, y algunos incluso se preguntaron si estos camarógrafos no serían "viajeros del tiempo". Sin lugar a dudas, este detalle inesperado le dio un toque de autenticidad a una festividad que sigue evolucionando, mientras mantiene su conexión con el pasado.