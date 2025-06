El alcalde del centro poblado de Santa Elena, La Libertad, Jorge Julca, pasó un momento incómodo durante uno de sus discursos al intentar justificarse, luego de ser tildado de borracho. Días antes, en un evento de la Municipalidad Provincial de Virú, un representante del municipio, disconforme por la nula gestión y pocos resultados de su labor como burgomaestre lo comparó con el exfutbolista de la selección peruana Christian Cueva y lo acusó de salir tomar cerveza pero con la plata del pueblo,

"No estamos acá porque tenemos tiempo de sobra, tenemos que trabajar. No tenemos tiempo para estar detrás de ustedes. Yo creo que han elegido a posicionarios profesionales. No creo que se ha equivocado el alcalde como nosotros nos hemos equivocado (al elegirlo) que en vez de estar dando la cara al pueblo, para tomando como si fuera 'Cuevita'. Al menos Cueva toma con su plata, pero ese pata (el alcalde) toma con la plata del pueblo", comentó el representante del municipio.

Alcalde se justifica tras ser tildado de borracho

Tras las acusaciones, Jorge Julca, alcalde de Santa Elena, se pronunció durante un mitin e intentó justificar su comportamiento. De acuerdo con el burgomaestre de dicho centro poblado, pese a que le gusta tomar y salir con sus compañeros, nunca lo ha hecho con la plata del pueblo. Además, añadió que siempre ha actuado con transparencia.

"Estamos aquí para explicarle. Se me ha mencionado a mí en el auditorio de la municipalidad. Se me ha tildado de borracho y eso no lo puedo negar. Yo me tomo mis cervezas y con mucho gusto. Yo tengo amigos que me invitan. Yo voy a ser así siempre, yo no puedo negar eso, pero, si me tomo una cerveza es con mi plata. Orgullosamente te lo digo. Yo no estoy esperando a que se mueran mis padres o se muera mi esposa para estar peleando por los terrenos", se escucha decir al alcalde de Santa Elena en un video publicado por la cuenta de Facebook de Radio Mega TV digital.