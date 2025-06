Vendedor ambulante que se viste como Segundo Castillo causa furor en redes: "Calle, pero elegante"

Un vendedor ambulante se ha vuelto 'famoso' en las redes sociales, sobre todo en TikTok, luego de que se viralizara un video donde aparece ofreciendo sus productos con una vestimenta parecida a la de Segundo Castillo, el técnico de fútbol ecuatoriano que causó furor en la "Copa Libertadores" por los elegantes trajes que usaba en los partidos.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El material audiovisual fue publicado por el usuario "El fercho" (@elf3erch0) el pasado 19 de junio de 2025. Aunque fue compartido hace poco, el video viral cuenta con más de 619.000 reproducciones en la plataforma, cifra que continúa en aumento. De igual manera, acumula más de 34.100 "me gusta", 26.300 compartidos y cientos de comentarios.

¿Qué sucedió en el video?

Aunque Barcelona de Guayaquil fue eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Segundo Castillo se convirtió en el personaje que más impactó a los hinchas. En cada encuentro, el técnico ecuatoriano sorprendía con un elegante traje, lo que lo volvió tendencia en TikTok al ritmo de la canción "Calle, pero elegante".

Como podrás apreciar en las imágenes, grabadas en Ecuador, un ambulante aprovechó el tráfico en un peaje para vender sus cocadas a los conductores y pasajeros que circulaban por la zona. El hombre hubiera pasado desapercibido, de no ser porque usaba un pantalón de vestir y un saco rojo, similar al que utilizaba Segundo Castillo en la Copa Libertadores.

El vendedor aprovechó su parecido físico con Segundo Castillo para llamar la atención del público, quienes no dudaban en comprarle y pedirle fotos, a las cuales accedía con gusto. Lo más probable es que esta estrategia le haya traído muchos clientes a este ambulante que se gana la vida con sus deliciosas cocadas, un dulce perfecto para esta época de invierno.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Los usuarios en TikTok no tardaron en llenar de elogios al vendedor por su ingeniosa estrategia. Muchos destacaron su estilo, su creatividad y la forma original en la que promociona sus cocadas. El video acumuló miles de reacciones, convirtiéndolo en un fenómeno viral que ha sacado más de una sonrisa en redes sociales.

"No es lo que vendes, es cómo lo vendes", "El mejor vendedor de cocada", "Segundo Castillo de Temu", "Podrá no ser el mejor técnico, pero la buena presencia no se la quita nadie", "Segundo Castillo en su nueva chamba tras ser despedido del Barcelona", "Qué excelente estrategia de marketing". Estos son algunos de los comentarios que dejó el video.