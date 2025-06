Peruano asistió a la actuación de su hijo por el Día del Padre, pese a no tener permiso en el trabajo: "Siempre para ti"

Un peruano conmovió a miles de personas al demostrar que, para él, su hijo siempre será lo más importante. A través de un emotivo video en TikTok, el hombre relató cómo, a pesar de que en su trabajo no le dieron permiso para asistir a la actuación de su pequeño por el Día del Padre, decidió no faltar a ese momento especial. En su video, no solo compartió su experiencia personal, sino que también transmitió un mensaje de amor y sacrificio, dejando claro que lo más valioso es estar presente para su hijo, sin importar los obstáculos.

Padre peruano demuestra su amor incondicional asistiendo a la actuación de su hijo

El video comenzó con el padre peruano grabando su recorrido al colegio de su hijo. Mientras viajaba en transporte público, aun con su uniforme de trabajo, escribió en sus redes sociales: "Papá va en camino". A pesar de las dificultades que le presentó su trabajo, el hombre no dudó en cumplir con su rol de padre y estar allí para su hijo. La emoción era palpable mientras compartía el trayecto, mostrando su determinación de no dejar pasar esa oportunidad tan significativa para él y para su pequeño.

Cuando llegó al colegio, el recibimiento fue igualmente emotivo. En el video, su hijo lo esperaba con una gran sonrisa y un abrazo lleno de cariño, lo que hizo que el corazón del padre se llenara de alegría. Luego, la cámara captó al niño realizando un baile en su honor como parte de la actuación escolar por el Día del Padre. El hombre, visiblemente emocionado, aplaudió con orgullo la presentación de su hijo, transmitiendo a sus seguidores un mensaje lleno de emoción: "Feliz día a todos los papás que quieren cambiar la historia", escribió con un sentimiento profundo en sus palabras.

Mensajes de apoyo para el valiente papá

La reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar. Muchos felicitaron al hombre por su valentía y por priorizar a su hijo, a pesar de las dificultades laborales. "Su carita de tu nene expresa tanta emoción, qué bello", comentó un usuario, mientras que otros compartieron sus propias experiencias, relatando cómo, en ocasiones, también han tenido que hacer sacrificios para estar con sus hijos en fechas especiales.

"Esa sonrisa vale millones para nosotros como papás, en ese momento no importa los desvelos ni el cansancio, felicidades tienes un buen hijo", escribió otro seguidor. Otros padres, como uno que contó haber trabajado 18 horas para poder asistir al evento de su hijo, también se unieron al homenaje a este padre ejemplar.