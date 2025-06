Madres peruanas cocinarán por el Día del Padre en colegio y sorprenden con opción: “Arroz con huevo”

Un grupo de madres peruanas tomó una decisión singular para los preparativos del Día del Padre en un colegio de Perú, sorprendiendo a todos con su elección de menú. Faltando pocos días para la celebración, padres y madres de familia se agrupan tradicionalmente para organizar diferentes agasajos, y esta vez las madres propusieron una opción que dejó a muchos sorprendidos: arroz con huevo. Aunque otros platillos típicos como chuleta, pollo a la brasa y lechón también fueron sugeridos, la opción más sencilla y económica de arroz con huevo ganó protagonismo, generando todo tipo de reacciones en las redes sociales.

La situación se volvió viral cuando una madre grabó un video para compartir las opciones de menú en una reunión, que terminó siendo publicado en TikTok. En el video se muestra una pizarra con varias alternativas para el agasajo, en donde se leen los nombres de los platillos propuestos: "Chuleta, pollo a la brasa, lechón o arroz con huevo".

A primera vista, las opciones parecen clásicas y festivas, pero la última elección, "arroz con huevo", llamó la atención de los internautas, desatando una ola de comentarios y reacciones divertidas en la plataforma. El video comenzó a circular rápidamente por las redes sociales, y el arroz con huevo se convirtió en el centro de las bromas.

Reacciones divertidas en redes sociales

Los usuarios de TikTok no tardaron en compartir sus opiniones, y entre los comentarios más populares se encuentran frases como "Me parece muy caro, debería ser sopa instantánea" y "La última opción es económica y fácil de preparar". Algunos expresaron que, aunque la opción no era la más lujosa, era práctica y accesible para muchas familias. "Arroz con huevo, pero sancochado", escribió un usuario. A pesar de las bromas, otros usuarios se defendieron, indicando que no era una mala opción en tiempos de economía ajustada.

"No es mala opción", comentó otro usuario, reflejando el sentimiento de muchos que vieron en este platillo sencillo, una muestra de humildad y creatividad por parte de las madres organizadoras.