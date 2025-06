Venezolano revela por qué pagar con tarjeta en Perú es tan diferente a su país: "Es una locura"

Un venezolano que vivió en Perú durante varios años y luego regresó a su país, compartió en un video en la cuenta de Instagram y YouTube Indefeis cómo, al regresar a Venezuela, se dio cuenta de que adoptó muchas costumbres peruanas. Al convivir con la vida diaria en Lima, se convirtió prácticamente en un “peruano” más, y sus reacciones y hábitos en Venezuela ahora parecían algo completamente ajenos. El video, que acumula miles de visualizaciones, se convirtió en un reflejo de la adaptación y los cambios culturales que viven muchos venezolanos que se han establecido en territorio peruano.

Venezolano revela por qué pagar con tarjeta en Perú es tan diferente a Venezuela

En una conversación con dos compatriotas, Jorman Manrique, el protagonista del video, explicó que muchos venezolanos que viven en Perú se acostumbraron a situaciones que, al regresar a su país, les parecen muy extrañas. Durante la charla, uno de los amigos le comentó sobre un comportamiento común en Venezuela, pero impensable para alguien acostumbrado a la vida en Perú: “Vas a una panadería y la que te atiende te pide la clave de tu tarjeta. Eso es algo tan normal en Venezuela, pero para mí es una locura. No podría ni pensarlo. Jamás me atrevería a dar mi clave”, relató.

Jorman, quien también interiorizó la costumbre peruana, confirmó que ahora se sentía incapaz de dar su clave en Venezuela después de vivir en el Perú. Jorman, con una sonrisa, reafirmó lo que su amigo mencionaba: "Cuando fui a Venezuela, me sentía como un peruano. ‘Yo no te puedo dar mi clave’".

Esta conversación reflejaba no solo los cambios de costumbres, sino la adaptación que muchos inmigrantes venezolanos experimentaron en Perú. Mientras que algunos comportamientos eran comunes en su país natal, en Lima adoptaron una nueva forma de interactuar con los servicios y la seguridad.

Extranjero explica por qué extraña más Perú que Venezuela

"Cuando estuve en Venezuela, me di cuenta de que extrañaba mi vida en Lima. Extrañaba ir al Tambo a comprarme una hamburguesa, ir al Mass y disfrutar de la libertad de comprar lo que quisiera. En Venezuela no puedes tener esa calidad de vida, por mucho que te vaya bien", comentó. Este testimonio resaltó el contraste entre la vida en ambos países, y cómo muchos venezolanos, tras haberse adaptado a Perú, terminan regresando a un país que les brindó una sensación de estabilidad y oportunidades que, en su caso, no encontraban en Venezuela.