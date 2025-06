La Tinka llamó a la ganadora de los S/200.000 del sorteo, pero ella contesta después de 2 días y no le cree: "Voy a revisar"

Para muchos peruanos ganar la lotería les resulta absolutamente improbable debido a que muchas veces es más suerte que estrategia. Esta vez, una peruana logró ganar S/200.000 en un sorteo de La Tinka, sin embargo, su incredulidad se vio reflejada mediante una llamada que los mismos encargados le realizaron. En el clip, compartido en YouTube, se muestra la primera reacción de la mujer y todo lo que se tuvo que realizar para convencerla de que efectivamente ganó el premio mayor.

Peruana no cree que ganó S/200.000 con Gana Diario de La Tinka

De acuerdo al clip compartido en YouTube, la joven peruana ganó el premio mayor de Gana Diario tras obtener 5 aciertos de la combinación ganadora. De esta forma, encargados de La Tinka se contactaron con ella mediante vía telefónica, pero la mujer demoró hasta dos días en contestar. En el primer día, la llamaron innumerables veces y hasta le escribieron mediante Whatsap explicándole que ganó S/200.000, pero no hubo respuesta.

De esta forma, personal de La Tinka logró contarse con la mujer al día siguiente y le informaron que era la afortunada ganadora. Sin embargo, la peruana no les creyó y aseguró que ella revisó la página oficial. "No, en todo caso, me aparecería en la misma web. Voy a revisar", indicó y cortó la llamada.

Después de algunos minutos, la joven recién creyó que obtuvo el premio mayor y reveló que también juega otros sorteos como La Tinka, La Kábala, Te apuesto, entre otros. "Ahora vamos a jugar más, nos hemos dado cuenta de que esto es real y no estafa", describió.

¿En qué gastará sus S/200.000 la ganadora de Gana Diario?

De acuerdo a la joven peruana, el dinero que obtuvo de Gana Diario lo invertirá en el pago de sus estudios, deudas y hasta no dudó en confirmar que seguirá probando su suerte con La Tinka. "Continuar y seguir jugando", comentó muy alegre.

Como se sabe, para jugar en el sorteo de Gana Diario se tiene que ingresar a su página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de S/2. Luego se escoge cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se armará la jugada. Los sorteos son de forma diaria, donde se detalla la combinación ganadora. Si en caso obtienes solo 2 aciertos se te dará una jugada gratis.