¡Increíble! Un joven de Comas se convirtió en el afortunado ganador del pozo millonario de La Tinka, tras tomar una de las mejores decisiones que cambiaría su vida. Con los S/5 que tenía destinados para su pasaje, compró un boleto de esta popular lotería peruana. Nunca imaginó que esa simple elección lo llevaría a ganar más de S/11 millones de La Tinka.

El nuevo millonario del Perú compartió su increíble historia y reveló en qué invertiría su dinero, mencionando que, además de cumplir algunos sueños personales, tiene grandes planes para ayudar a su familia.

Ganó el pozo millonario de La Tinka al invertir el dinero de su pasaje

A través del canal oficial de YouTube de La Tinka, se compartió la inspiradora historia de un joven peruano que logró ganar el premio mayor de S/11.703.009 en esta reconocida lotería. El joven relató que, un día que regresaba del trabajo, decidió invertir los S/5 soles que tenía destinados para su transporte en mototaxi en la compra de un boleto de la famosa lotería peruana.

"Jugo la Tinka desde que tengo 19 años. Un día saliendo del trabajo, no sabía si regresar en mototaxi o invertir ese dinerito en mi Tinka. Al final me compré una Tinka y decidí ir caminando (a mi casa). La mejor inversión que tuve en mi vida. Al día siguiente del sorteo cotejé mi jugada (…) Creí que estaba soñando o que mi celular estaba mal, pero no. Era yo (el ganador)", reveló.

Según contó, los números que le dieron suerte fueron los cumpleaños de sus seres queridos. Ahora, con más de 11 millones de soles, expresó que planea abrir su propia empresa, comprar una casa para sus padres y viajar a Cancún con su esposa.

"Los números que me dieron la suerte fueron el cumpleaños de mis hijos, el de mi esposa y el mío (...) Con el premio que he ganado cumpliré el sueño de tener mi propia empresa, le compraré una casita a mis y llevaré a mi esposa a Cancún", reveló.

¿A cuánto asciende el pozo millonario de la Tinka?

La Tinka es una de las loterías más importantes del Perú. Cada miércoles y domingo se realiza un sorteo en el que los participantes tienen la oportunidad de llevarse a casa una gran suma de dinero. Actualmente, el pozo millonario asciende a más de 21 millones de soles.