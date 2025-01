Un adulto mayor peruano se convirtió en el afortunado ganador de los S/200.000 de La Tinka. El señor, cuya identidad se mantiene oculta por seguridad, se llevó la cuantiosa suma de dinero tras acertar todos los números del sorteo de esta popular lotería del Perú. Ahora, en un reciente video, ha detallado cuál fue la estrategia que le permitió ganar este jugoso premio monetario y en qué piensa invertirlo.

Adulto mayor ganó S/200.000 en La Tinka y revela su peculiar estrategia

Mediante un reciente video publicado en la cuenta de YouTube de La Tinka, se compartió el testimonio del nuevo ganador del Gana Diario, uno de los juegos de azar de La Tinka. El afortunado fue un adulto mayor que logró llevarse los S/200.000 del premio mayor.

Según comentó el afortunado ganador, viene jugando este sorteo desde hace muchísimos años y nunca dudó en seguir participando. Fue esa perseverancia lo que lo llevó a ser hoy el acreedor de una cuantiosa suma de dinero.

"Yo soy el ganador del Gana Diario. Me estoy llevando S/200.000. Hace bastante tiempo que vengo jugando el Gana Diario y de lo cual estoy muy feliz y contento. He insistido mucho durante muchos años, pero, (por fin) me dio frutos", indicó el señor.

Con el premio de S/20.000 del Gana Diario, el adulto mayor planea construir su casa, un sueño por el que siempre ha luchado. "Gracias a Dios, con el premio que me he ganado me va a servir para terminar de construir mi casa", indicó.

¿A cuánto asciende el pozo millonario de La Tinka?

El pozo millonario de La Tinka para el próximo sorteo, programado para el miércoles 22 de enero de 2025, asciende a S/5.606,517. Este monto se acumuló después de que en el sorteo anterior, realizado el domingo 19 de enero, no hubiera ganadores que acertaran los seis números necesarios para llevarse el premio mayor.