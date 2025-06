Una joven peruana que asistió al All Music Fest quedó sorprendida al descubrir que el evento musical habilitó un área especialmente designada para que el público pueda descansar y tomar siestas cómodamente durante el concierto. Este detalle, poco común en los espectáculos en vivo en Perú, generó reacciones en cuestión de horas, despertando la curiosidad y el interés de miles de usuarios que piden que esta iniciativa se implemente con más frecuencia en futuros eventos.

¿En qué consiste la 'zona cama' y cómo funcionó en el All Music Fest?

En un video publicado en TikTok, la usuaria mostró con detalle la “zona cama” habilitada por los organizadores del All Music Fest para que los asistentes pudieran relajarse mientras disfrutaban del show. La grabación presenta un amplio espacio con puffs, asientos blandos y sin respaldo que brindan comodidad para descansar. Además, el lugar contaba con mantitas para abrigar a quienes decidieran aprovechar la zona para tomar una siesta sin perderse la experiencia musical. El evento se realizó en el Club Cultural Deportivo Lima en Chorrillos.

Las imágenes del video muestran a varios jóvenes divididos entre quienes observan a los artistas en el escenario y quienes aprovechan la “zona cama” para descansar, cubiertos con las mantas entregadas por la organización. La autora del clip resaltó esta idea en redes sociales, describiéndola como un espacio innovador y necesario para quienes deben soportar largas horas de pie durante los conciertos.

La posibilidad de recargar energías sin perder detalle del espectáculo fue muy valorada por los asistentes. Cabe destacar que este tipo de áreas para descansar no es común en los conciertos en Perú, donde muchas veces los asistentes deben permanecer de pie durante horas, incluso cuando pagaron entradas bastante costosas. Esta falta de espacios cómodos puede afectar la experiencia del público, sobre todo en eventos que duran varias horas y reúnen a miles de personas.

Evento se realizó el último 31 de mayo. Foto: difusión

PUEDES VER: Peruano ingresa a faja transportadora de equipaje en nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y usuarios quedan intrigados

Reacciones en redes sociales sobre la 'zona cama': "Así sí voy"

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y numerosos usuarios celebraron la iniciativa del All Music Fest, pidiendo que la “zona cama” se convierta en un estándar en futuros conciertos.

Comentarios como “Necesitamos zonas así, a veces el tiempo no alcanza ni para una siesta antes de los conciertos”, “Así sí da gusto, al final uno disfruta el show como guste”, y “Me encanta, si me canso o me aburro me voy a acostar un rato para recargarme” reflejan la aceptación y deseo de replicar esta idea. Sin duda, la “real zona cama” llegó para quedarse en el mundo musical peruano.