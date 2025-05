Trabajador peruano rompe en llanto al descubrir que no le renovaron el contrato y conmueve en redes

Un video viral en TikTok tocó el corazón de miles de personas tras mostrar el momento en que un joven trabajador peruano rompe en llanto al enterarse de que no le renovaron su contrato laboral. La conmovedora escena refleja la difícil situación que enfrentan muchos trabajadores debido al cierre de empresas y la incertidumbre económica en el país.

Video viral registra el momento de la emotiva reacción tras despido

En las imágenes, que alcanzaron más de 2 millones de vistas, se observa cómo el compañero de trabajo del joven graba el instante exacto después de que les comunicaron la noticia. Visiblemente afectado, el trabajador se sienta en el suelo y comienza a llorar desconsoladamente, incapaz de contener la tristeza por la pérdida de su empleo. La empresa en la que laboraban en Chiclayo tuvo que cerrar operaciones, dejando a varios empleados sin fuente de ingresos.

Según el autor del video de TikTok, una nueva empresa está próxima a iniciar operaciones en el lugar, pero lamentablemente no consideró renovar los contratos de los antiguos trabajadores. Sin embargo, el impacto del video fue tal que la nueva empresa se habría puesto en contacto con el joven para conocer su caso, generando esperanzas de una oportunidad laboral. “No puedo creer lo que causó este video… ya se pusieron en contacto con él, al parecer”, comentó el usuario que grabó la escena.

Reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales al joven trabajador

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y muchos usuarios expresaron mensajes de apoyo y solidaridad hacia el trabajador. Comentarios como “¿Por qué lloras, hermano? Levántate, vendrán cosas mejores”, y “Tranquilo hermano, todo saldrá bien, solo Dios sabe por qué fue la razón, pero hay mejores trabajos. Un abrazo fuerte a la distancia” inundaron las publicaciones.

Otros usuarios compartieron sus propias experiencias de lucha y superación, alentando a no rendirse ante la adversidad. “Yo me compré mandarinas y me puse a vender en los semáforos, ahora soy mayorista de fruta, no se estanquen gente”, comentó uno. Además, recordaron la importancia de la comunicación previa: “Un mes antes deberían avisar que no habrá renovación para estar preparados”. Finalmente, muchos coincidieron en que “cuando se te cierra una puerta, Dios te abre una ventana. Ánimos ”.