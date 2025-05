Lima, el núcleo comercial y la ciudad más poblada del Perú, fue el centro de un debate en redes sociales debido a su costo de vida. Esta vez, el detonante fue un video publicado por el tiktoker Yasser Kahatt, quien comparó la calidad de vida y los precios que ofrece la capital peruana frente a lo que encontró en Santa Catarina, una exclusiva región al sur de Brasil. Sus declaraciones desataron una ola de reacciones en TikTok, donde muchos limeños se han sentido identificados con sus palabras.

En su mensaje, Kahatt señaló que, a pesar de haber vivido toda su vida en Lima y tenerle cariño, no encuentra justificación a los precios elevados que se pagan por servicios, alimentación y, sobre todo, vivienda. Aseguró que por un monto menor al que se requiere en la capital, en Brasil puede vivir frente a la playa, con mayor seguridad, limpieza y tranquilidad.

Peruano compara costo de vida en Lima y Brasil

Yasser Kahatt, gerente comercial y cofundador de una empresa en Perú, publicó un video en su canal de TikTok donde relató su experiencia reciente al vivir temporalmente a Santa Catarina, a la que consideró “la zona más segura de todo Brasil”. Allí alquiló una casa frente a la playa por 600 dólares mensuales, un precio que considera elevado para la región brasileña, pero mucho más accesible en comparación con los costos de vivienda en las zonas más exclusivas de Lima.

“Pago menos de lo que pagaría en Lima. Tengo un lugar más seguro, más limpio, es otra experiencia de vida. Y la comida ni siquiera es mala, es buena. Acá estoy pagando 600 dólares al mes por una casa frente a la playa y esa es una opción cara porque puedes encontrar opciones desde 300 y encima la gente acá es más amable. Como no hay tráfico, no hay polución, no hay ruido, la gente no está a la defensiva como pasa en Lima y todo esto sin perder el hecho de que estoy en una ciudad”, señaló.

Asimismo, el influencer indicó que el acceso a alimentos de calidad es más económico. Como ejemplo, mencionó haber consumido un plato completo de carne, arroz y papas fritas por el equivalente a 20 soles, algo que considera poco común en zonas de alto tránsito en Lima.

“Lo que voy con este video es que, si tienes la oportunidad de trabajar en casa, no sé qué haces en Lima. Anda a provincia, ayuda a que se mueva la economía allá o ve a otro país y aprende otras cosas porque lo que me he dado cuenta es que, si Lima fuera una empresa, el servicio que te da es malísimo”, finalizó.

Usuarios arman el debate en TikTok

El video generó una amplia discusión en los comentarios. Algunos internautas respaldaron la opinión de Kahatt, resaltando la falta de equilibrio entre lo que se paga y lo que se recibe en la capital de Perú. Sin embargo, también hubo voces críticas que defendieron la ciudad. Una usuaria española comparó los alquileres limeños con los de Madrid y señaló que Lima aún resulta más económica. Varios peruanos que ahora residen en el extranjero coincidieron en que el costo-beneficio en Lima es bajo, y que hay mejores opciones en provincias o fuera del país.

“En Lima no hay calidad de vida, así de simple, abrazos y suerte”. “Yo nací en Lima, migré a España, quiero comprar un terreno y me salen 140 mil dólares por un terreno, más barato me sale 1 casa en España”. “Confirmo, por eso me fui a vivir a provincia”. “Más barato es en provincia, y tienes más cosas naturales y menos ruidosas”. “El costo - beneficio en Lima es terrible”. “Esque todos quieren vivir en san Borja, Miraflores... La oferta hace la demanda... Se deberían crear nuevos distritos urbanos, con todas las comodidades de los distritos pudientes”, fueron algunos de los comentarios.