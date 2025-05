Motociclista improvisa chaleco con bolsa de plástico y usuarios se percatan de detalle en la placa: “No coincide”

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estableció una nueva medida para los motociclistas que circulen por Lima y Callao: deberán usar obligatoriamente chalecos retroreflectivos que exhiban claramente el número de placa en la parte posterior, además de cascos de seguridad homologados. En respuesta a esta exigencia, un motociclista improvisó un método poco convencional para cumplir con la norma.

Motociclista improvisa chaleco con bolsa plástica

Al no contar con un chaleco oficial, el motociclista decidió usar una bolsa plástica amarilla como chaleco improvisado. Sobre esta, pegó un papel con el número de placa escrito a mano, intentando cumplir con el requisito de exhibir claramente la identificación del vehículo mientras circulaba por la ciudad. Esta solución casera llamó la atención por su creatividad, aunque evidenció la dificultad que enfrentan algunos conductores para adecuarse a la normativa en corto plazo.

Como se sabe, quienes no respeten esta medida arriesgan una multa considerable. La iniciativa busca no solo fortalecer la seguridad vial, sino también facilitar la identificación rápida de los motociclistas, elemento clave para la prevención y control de incidentes en las carreteras y calles urbanas. El video del motociclista con su chaleco improvisado se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en notar un detalle curioso: los números escritos en el papel no coincidían con la placa real del vehículo.

Reacciones en redes sociales por el detalle en la placa

Dicha discrepancia provocó una serie de comentarios con tonos entre divertidos y críticos, destacando el ingenio, pero también cuestionando la seriedad de la situación.

Entre las reacciones más destacadas, los usuarios escribieron mensajes como: "Iba a felicitarte, pero la placa no coincide", "Por eso amo mi Perú y su gente tan ingeniosa, somos lo máximo", "La pobreza no nos va a ganar", "¿Es en serio o una burla?" y "Esto solo pasa en Perú". Estas respuestas reflejan tanto el humor como la preocupación por el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad vial en el país.

Esta norma busca mejorar la visibilidad de los conductores y facilitar su identificación para reforzar la seguridad vial en las vías urbanas.